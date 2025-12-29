Çin Tayvan ətrafındakı beş ərazidə hərbi təlimlər keçirəcək
Digər ölkələr
- 29 dekabr, 2025
- 06:21
Çin Xalq Azadlıq Ordusunun şərq bölgəsinin döyüş komandanlığı dekabrın 30-da Tayvan yaxınlığındakı beş dəniz bölgəsində və hava məkanında genişmiqyaslı canlı atəş təlimləri keçirəcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Sinxua agentliyi məlumat yayıb.
Qeyd olunub ki, təlimlər yerli vaxtla səhər saat 8:00-dan axşam saat 18:00-dək keçiriləcək. Komandanlıq Tayvan boğazı, Şərqi Çin dənizi, Cənubi Çin dənizi və Filippin dənizində yerləşən beş təlim zonasının dəqiq koordinatlarını dərc edib.
Təhlükəsizliyə görə hər hansı gəmi və təyyarələrə təyin olunmuş sulara, atışların baş verdiyi ərazilərə icazəsiz daxil olmaqdan çəkinmələri tövsiyə olunub.
Son xəbərlər
06:21
Çin Tayvan ətrafındakı beş ərazidə hərbi təlimlər keçirəcəkDigər ölkələr
05:47
Alimlər Yerin nüvəsinin qeyri-adi vəziyyətini qeydə alıblarElm və təhsil
05:12
Kim Çen In strateji qanadlı raketlərin buraxılışını izləyibDigər ölkələr
04:44
Foto
Meksikada sərnişin qatarının relsdən çıxması nəticəsində azı 13 nəfər ölübDigər ölkələr
04:23
Gümüşün qiyməti tarixdə ilk dəfə 82 dolları ötərək rekord səviyyəyə çatıbMaliyyə
03:55
Ekvadorda silahlı şəxslər 9 nəfəri qətlə yetiriblərDigər ölkələr
03:23
Meloni Ukrayna və Qərbin maraqlarına hörmət edilməsinin vacibliyinə diqqət çəkibDigər ölkələr
02:43
ABŞ Prezidenti: Rusiya Ukraynanın yenidən qurulmasında iştirak etməyə hazırdırDigər ölkələr
02:16