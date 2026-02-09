İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    İran uranın zənginləşdirilməsi səviyyəsini azaldılmasına dair şərtini irəli sürüb

    Region
    • 09 fevral, 2026
    • 17:42
    İran uranın zənginləşdirilməsi səviyyəsini azaldılmasına dair şərtini irəli sürüb

    İran sanksiyaların ləğvi müqabilində uranın zənginləşdirilməsi səviyyəsinin 60 %-dək aşağı salınmasını nəzərdən keçirə bilər.

    "Report" İran KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bu barədə İranın Atom Enerjisi Təşkilatının rəhbəri Məhəmməd Eslami bildirib.

    "Zənginləşdirilmiş uranın səviyyəsinin 60 %-dək potensial azaldılması sanksiyaların tam ləğvindən asılıdır", - o deyib.

    M.Eslami, həmçinin qeyd edib ki, İran-ABŞ danışıqlarında texniki və nüvə məsələləri siyasi məsələlərlə yanaşı müzakirə olunur.

    O bildirib ki, İranın Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliklə (AEBA) əməkdaşlığı davam edir, lakin agentliyin 2025-ci ilin iyununda AEBA-nın zəmanəti altında olan obyektlərə hərbi hücumla bağlı "nizamlanmamış öhdəliyi" qalmaqdadır.

    AEBA İran uran Sanksiyalar
    Эслами: Иран готов снизить уровень обогащения урана при отмене всех санкций

    Son xəbərlər

    18:00

    Moskvа-Sitidə terror aktı törətməklə hədələyən üç nəfər saxlanılıb

    Region
    17:55

    Bakı və Siyəzən sakinləri dəm qazından boğularaq ölüb

    Hadisə
    17:52

    Lökbatanda 36 yaşlı kişi dərmandan zəhərlənərək ölüb

    Hadisə
    17:46

    Azər Bağırov: "İmişli"yə qarşı yaxşı mübarizə apardıq"

    Futbol
    17:45

    Gürcüstan "Avrasiya Nəqliyyat Marşrutu" Beynəlxalq Assosiasiyasına üzv olub

    İnfrastruktur
    17:42

    İran uranın zənginləşdirilməsi səviyyəsini azaldılmasına dair şərtini irəli sürüb

    Region
    17:30

    "İmişli"nin baş məşqçisi: "Kəpəz"lə oyunun ikinci hissəsində meydanın vəziyyəti daha da pisləşdi"

    Futbol
    17:29

    Serbiya ilə BMT Yeni İnkişaf Tərəfdaşlığı Çərçivə sazişi imzalayıb

    Digər ölkələr
    17:26

    Azərbaycan İnvestisiya Holdinqi sığortaçı seçir

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti