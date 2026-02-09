Эслами: Иран готов снизить уровень обогащения урана при отмене всех санкций
- 09 февраля, 2026
- 17:15
Иран может рассмотреть возможность снижения уровня обогащения на 60%, если в ответ будут сняты все антииранские санкции.
Как передает Report со ссылкой на иранские СМИ, об этом заявил глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами.
"Любое потенциальное снижение уровня обогащенного урана до 60% зависит от полной отмены санкций", - сказал он.
Эслами также отметил, что в ирано-американских переговорах технические и ядерные вопросы обсуждаются наряду с политическими.
Он отметил, что сотрудничество Ирана с МАГАТЭ продолжается, при этом у агентства остается "неурегулированное обязательство" в связи с военной атакой на объекты, находящиеся под гарантиями МАГАТЭ, в июне 2025 года.
