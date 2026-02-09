"İmişli"nin baş məşqçisi: "Kəpəz"lə oyunun ikinci hissəsində meydanın vəziyyəti daha da pisləşdi"
- 09 fevral, 2026
- 17:30
Misli Premyer Liqasının XIX turunda keçirilmiş "İmişli" - "Kəpəz" oyununun ikinci hissəsində meydanın vəziyyəti daha da pisləşib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "İmişli"nin baş məşqçisi Jorj Kaşkilya mətbuat konfransında açıqlama verib.
Portuqaliyalı mütəxəssis matçın hər iki kollektiv üçün vacib olduğunu bildirib:
"İkinci hissədə meydanın vəziyyəti daha da pisləşdi. Amma komandam qol vurmaq üçün çalışırdı. Hər iki komanda başa düşürdü ki, xal itirmək olmaz. "Kəpəz"lə aramızda 6 xallıq fərqi qoruya bildik. Qol vurub fərqi artırmaq istəsək də alınmadı. Nəticəni qənaətbəxş hesab edirəm".
Baş məşqçi sözügedən qarşılaşmada erkən qol vurmaq istədiklərini söyləyib:
"Rəqib xırda qayda pozuntuları ilə tempi aşağı salırdı. Birinci hissədə təhlükəli vəziyyətlər az idi".
Qeyd edək ki, "İmişli" - "Kəpəz" matçı qolsuz heç-heçə ilə yekunlaşıb.