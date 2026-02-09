İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    "İmişli"nin baş məşqçisi: "Kəpəz"lə oyunun ikinci hissəsində meydanın vəziyyəti daha da pisləşdi"

    Futbol
    • 09 fevral, 2026
    • 17:30
    İmişlinin baş məşqçisi: Kəpəzlə oyunun ikinci hissəsində meydanın vəziyyəti daha da pisləşdi

    Misli Premyer Liqasının XIX turunda keçirilmiş "İmişli" - "Kəpəz" oyununun ikinci hissəsində meydanın vəziyyəti daha da pisləşib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "İmişli"nin baş məşqçisi Jorj Kaşkilya mətbuat konfransında açıqlama verib.

    Portuqaliyalı mütəxəssis matçın hər iki kollektiv üçün vacib olduğunu bildirib:

    "İkinci hissədə meydanın vəziyyəti daha da pisləşdi. Amma komandam qol vurmaq üçün çalışırdı. Hər iki komanda başa düşürdü ki, xal itirmək olmaz. "Kəpəz"lə aramızda 6 xallıq fərqi qoruya bildik. Qol vurub fərqi artırmaq istəsək də alınmadı. Nəticəni qənaətbəxş hesab edirəm".

    Baş məşqçi sözügedən qarşılaşmada erkən qol vurmaq istədiklərini söyləyib:

    "Rəqib xırda qayda pozuntuları ilə tempi aşağı salırdı. Birinci hissədə təhlükəli vəziyyətlər az idi".

    Qeyd edək ki, "İmişli" - "Kəpəz" matçı qolsuz heç-heçə ilə yekunlaşıb.

    İmişli - Kəpəz oyunu Misli Premyer Liqası Jorj Kaşkilya

    Son xəbərlər

    17:42

    İran uranın zənginləşdirilməsi səviyyəsini azaldılmasına dair şərtini irəli sürüb

    Region
    17:30

    "İmişli"nin baş məşqçisi: "Kəpəz"lə oyunun ikinci hissəsində meydanın vəziyyəti daha da pisləşdi"

    Futbol
    17:29

    Serbiya ilə BMT Yeni İnkişaf Tərəfdaşlığı Çərçivə sazişi imzalayıb

    Digər ölkələr
    17:26

    Azərbaycan İnvestisiya Holdinqi sığortaçı seçir

    Maliyyə
    17:20

    Səfir: İndoneziya Azərbaycanla müdafiə sahəsində əməkdaşlığa hazırdır

    Xarici siyasət
    17:19
    Foto

    Azərbaycan beynəlxalq silah sərgisində 180 adda hərbi məhsulu nümayiş etdirir

    Hərbi
    17:13
    Foto

    "Nar"ın tərəfdaşlığı ilə "GəncVİZYON" ideyatonu uğurla başa çatıb

    İKT
    17:07

    Azərbaycan Yaponiyadan badımcan tədarük etməyə başlayıb

    Biznes
    17:07

    Astana və Tallin TBNM çərçivəsində Estoniya ərazisindən daşımaların potensialını müzakirə edib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti