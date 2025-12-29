Xinhua: Китай проведет военные учения в пяти районах вокруг Тайваня
- 29 декабря, 2025
- 06:17
Восточная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая 30 декабря проведет масштабные военные учения с организацией боевых стрельб в пяти морских акваториях и воздушном пространстве вблизи Тайваня.
Как передает Report, об этом сообщило агентство Xinhua.
Согласно уведомлению, маневры пройдут с 08:00 до 18:00 по местному времени. Командование опубликовало точные координаты пяти зон проведения учений, расположенных в Тайваньском проливе, Восточно-Китайском, Южно-Китайском и Филиппинском морях.
В целях обеспечения безопасности любым посторонним судам и летательным аппаратам рекомендовано воздержаться от входа в указанные акватории и воздушное пространство в период проведения стрельб.
