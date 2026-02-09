İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Serbiya ilə BMT Yeni İnkişaf Tərəfdaşlığı Çərçivə sazişi imzalayıb

    Digər ölkələr
    • 09 fevral, 2026
    • 17:29
    Serbiya ilə BMT Yeni İnkişaf Tərəfdaşlığı Çərçivə sazişi imzalayıb

    Serbiya hökuməti və BMT arasında 2026-2030-cu illər üçün Dayanıqlı İnkişaf üzrə Yeni İnkişaf Tərəfdaşlığı Çərçivə sazişi imzalanıb.

    "Report"un Balkan bürosu xəbər verir ki, imzalanma mərasimi bu gün Serbiyanın xarici işlər naziri Marko Duriç ilə BMT-nin daimi koordinatoru Matilda Mort arasında baş tutub.

    Məlumata görə, bu sənəd Serbiya və BMT arasındakı əməkdaşlığın iqtisadi inkişaf, sosial müdafiə, ətraf mühitin qorunması və institutların gücləndirilməsi sahələrindəki ortaq prioritetlərini müəyyən edir.

    Duriç bildirib ki, Serbiya BMT sisteminin güclü və ardıcıl müdafiəçisidir və bu sistem dövlətlər arasında bərabərliyi təmin etmək və beynəlxalq münasibətlərin güc yerinə, ədalət prinsipi ilə idarə olunmasını təmin etmək məqsədi daşıyır.

    Serbiya BMT

    Son xəbərlər

    17:42

    İran uranın zənginləşdirilməsi səviyyəsini azaldılmasına dair şərtini irəli sürüb

    Region
    17:30

    "İmişli"nin baş məşqçisi: "Kəpəz"lə oyunun ikinci hissəsində meydanın vəziyyəti daha da pisləşdi"

    Futbol
    17:29

    Serbiya ilə BMT Yeni İnkişaf Tərəfdaşlığı Çərçivə sazişi imzalayıb

    Digər ölkələr
    17:26

    Azərbaycan İnvestisiya Holdinqi sığortaçı seçir

    Maliyyə
    17:20

    Səfir: İndoneziya Azərbaycanla müdafiə sahəsində əməkdaşlığa hazırdır

    Xarici siyasət
    17:19
    Foto

    Azərbaycan beynəlxalq silah sərgisində 180 adda hərbi məhsulu nümayiş etdirir

    Hərbi
    17:13
    Foto

    "Nar"ın tərəfdaşlığı ilə "GəncVİZYON" ideyatonu uğurla başa çatıb

    İKT
    17:07

    Azərbaycan Yaponiyadan badımcan tədarük etməyə başlayıb

    Biznes
    17:07

    Astana və Tallin TBNM çərçivəsində Estoniya ərazisindən daşımaların potensialını müzakirə edib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti