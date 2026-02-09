Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Сербия и ООН подписали новое рамочное соглашение о партнерстве в области развития

    Другие страны
    09 февраля, 2026
    • 17:47
    Сербия и ООН подписали новое рамочное соглашение о партнерстве в области развития

    Правительство Сербии и ООН подписали новое Рамочное соглашение о партнерстве в области устойчивого развития на 2026–2030 годы.

    Как сообщает балканское бюро Report, церемония подписания состоялась сегодня при участии министра иностранных дел Сербии Марко Джурича и постоянного координатора ООН Матильды Морт.

    Сообщается, что документ определяет общие приоритеты сотрудничества между Сербией и ООН в сферах экономического развития, социальной защиты, охраны окружающей среды и укрепления институтов.

    Джурич заявил, что Сербия является сильным и последовательным сторонником системы ООН, которая направлена на обеспечение равенства между государствами и на то, чтобы международные отношения регулировались принципом справедливости, а не силы.

    Serbiya ilə BMT Yeni İnkişaf Tərəfdaşlığı Çərçivə sazişi imzalayıb
    Serbia, UN sign new sustainable development agreement
