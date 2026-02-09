Сербия и ООН подписали новое рамочное соглашение о партнерстве в области развития
Другие страны
- 09 февраля, 2026
- 17:47
Правительство Сербии и ООН подписали новое Рамочное соглашение о партнерстве в области устойчивого развития на 2026–2030 годы.
Как сообщает балканское бюро Report, церемония подписания состоялась сегодня при участии министра иностранных дел Сербии Марко Джурича и постоянного координатора ООН Матильды Морт.
Сообщается, что документ определяет общие приоритеты сотрудничества между Сербией и ООН в сферах экономического развития, социальной защиты, охраны окружающей среды и укрепления институтов.
Джурич заявил, что Сербия является сильным и последовательным сторонником системы ООН, которая направлена на обеспечение равенства между государствами и на то, чтобы международные отношения регулировались принципом справедливости, а не силы.
Последние новости
