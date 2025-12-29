Gümüşün qiyməti tarixdə ilk dəfə 82 dolları ötərək rekord səviyyəyə çatıb
Maliyyə
- 29 dekabr, 2025
- 04:23
Qlobal maliyyə bazarlarında gümüşün bir troya unsiyasının qiyməti tarixdə ilk dəfə 82 dolları ötüb.
"Report" xəbər verir ki, Bakı vaxtı ilə saat 3:00-a olan məlumata görə, metalın qiyməti 6,16% artaraq troy unsiyası üçün 81,95 dollar olub.
Saat 3:25-də gümüşün qiyməti bir troya unsiyası üçün 82,44 dollara qədər sürətlənib (6,79% artdı).
Bu arada, "Comex" birjasında 2026-cı ilin fevral ayı üçün qızıl fyuçersləri bir troya unsiyası üçün 4568 dollar səviyyəsində olub (0,34% artıb).
