Gümüşün qiyməti tarixdə ilk dəfə 82 dolları ötərək rekord səviyyəyə çatıb

    Maliyyə
    • 29 dekabr, 2025
    • 04:23
    Qlobal maliyyə bazarlarında gümüşün bir troya unsiyasının qiyməti tarixdə ilk dəfə 82 dolları ötüb.

    "Report" xəbər verir ki, Bakı vaxtı ilə saat 3:00-a olan məlumata görə, metalın qiyməti 6,16% artaraq troy unsiyası üçün 81,95 dollar olub.

    Saat 3:25-də gümüşün qiyməti bir troya unsiyası üçün 82,44 dollara qədər sürətlənib (6,79% artdı).

    Bu arada, "Comex" birjasında 2026-cı ilin fevral ayı üçün qızıl fyuçersləri bir troya unsiyası üçün 4568 dollar səviyyəsində olub (0,34% artıb).

