    Финансы
    • 29 декабря, 2025
    • 04:21
    Стоимость серебра на Comex обновила исторический максимум

    Стоимость фьючерса на серебро с поставкой в марте 2026 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновила исторический максимум, превысив $82 за тройскую унцию.

    Как передает Report, это следует из данных торговой площадки.

    По данным на 03:00 по бакинскому времени, цена на драгметалл росла на 6,16% и составляла $81,95 за тройскую унцию. К 03:25 стоимость серебра ускорила рост до $82,44 за тройскую унцию (+6,79%).

    В то же время фьючерс на золото с поставкой в феврале 2026 года на бирже Comex находился на уровне $4 568 за тройскую унцию (+0,34%).

    Gümüşün qiyməti tarixdə ilk dəfə 82 dolları ötərək rekord səviyyəyə çatıb

