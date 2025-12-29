Стоимость серебра на Comex обновила исторический максимум
Финансы
- 29 декабря, 2025
- 04:21
Стоимость фьючерса на серебро с поставкой в марте 2026 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновила исторический максимум, превысив $82 за тройскую унцию.
Как передает Report, это следует из данных торговой площадки.
По данным на 03:00 по бакинскому времени, цена на драгметалл росла на 6,16% и составляла $81,95 за тройскую унцию. К 03:25 стоимость серебра ускорила рост до $82,44 за тройскую унцию (+6,79%).
В то же время фьючерс на золото с поставкой в феврале 2026 года на бирже Comex находился на уровне $4 568 за тройскую унцию (+0,34%).
