Вице-премьер: Украина планирует привлечь $800 млрд у западных партнеров

В течение следующих 10 лет Украина планирует привлечь у западных партнеров около 800 миллиардов долларов США для обеспечения экономического благосостояния страны.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, об этом журналистам заявил вице-премьер Украины Тарас Качка накануне встречи с советниками по безопасности из ряда европейских стран в Киеве.

По его словам, эта сумма включает компенсацию ущерба, причиненного физическим лицам, а также финансирование работ по реконструкции, восстановлению и устойчивому развитию Украины.

"Мы знаем, что основой этой работы будут реформы, которые Украина проводит в направлении членства в Европейском Союзе. В целом, интеграция в ЕС является одним из важных элементов этого пакета поддержки.

В сегодняшней встрече участвуют советники по вопросам безопасности из 15 стран, не являющихся членами ЕС. При этом, мы подписали соглашения о свободной торговле с этими странами во время войны. Среди них такие страны, как Великобритания, Канада и Норвегия. Эти страны готовы присоединиться к процессу поддержки Украины, который я упомянул", - подчеркнул Качка.