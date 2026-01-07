АЖД: В 2026 году развитие Среднего коридора сосредоточится на восточном направлении

В 2026 году следующим этапом развития Среднего коридора - Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ), станут перевозки в восточном направлении.

Как сообщает Report, об этом в социальных сетях написал советник председателя ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) Эмиль Мамедов.

Э. Мамедов отметил, что за последние несколько лет АЖД превратила ТМТМ из концепции в операционную реальность.

"Объемы перевозок в западном направлении растут из года в год - этому способствовали уже реализованные конкретные шаги: координация через совместное предприятие по ТМТМ, расширение пропускной способности железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, увеличение парка подвижного состава, ввод новых контейнерных судов на Каспийском море, а также продолжающаяся модернизация портовой инфраструктуры", - написал советник.

По его словам, с прицелом на 2026 год основной вызов заключается уже не в масштабировании западного направления, а в формировании стабильных и предсказуемых перевозок в восточном направлении.

"Именно на этом этапе роль европейских партнеров становится решающей. Международные выставки, зарубежные визиты и регулярный деловой диалог с ведущими компаниями наглядно демонстрируют реальный и растущий интерес к Среднему коридору. 2026 год станет годом превращения этого интереса в реальные объемы перевозок в восточном направлении. Настало время трансформировать преимущественно односторонний коридор в модель двустороннего спроса", - добавил Э. Мамедов.

Напомним, что в 2024 году объем грузоперевозок по Транскаспийскому маршруту вырос на 62% и достиг 4,5 млн тонн. В 2025 году ожидается рост грузоперевозок по этому маршруту до 5,2 млн тонн, из которых 4,2 млн тонн пройдут через страны-участницы маршрута. Из этого объема 2,5 млн тонн составят сухие грузы (96 тысяч TEU), а 1,7 млн тонн - нефть.

К 2027 году пропускная способность Среднего коридора может достичь 10 млн тонн в год, что укрепит транзитный потенциал Азербайджана и создаст условия для привлечения новых инвестиций в инфраструктуру.

Отметим, что целевой прогноз на 2030 год по грузоперевозкам через Транскаспийский международный транспортный маршрут составляет 11,4 млн тонн.