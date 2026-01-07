Трамп: Без вмешательства США Россия уже взяла бы под контроль всю Украину

Президент США Дональд Трамп заявил, что благодаря действиям США под его управлением страны НАТО увеличили расходы на оборону и начали выполнять свои финансовые обязательства.

Как передает Report, об этом он написал в соцсети Truth Social.

"Напомню всем большим поклонникам НАТО: они тратили на оборону лишь 2% ВВП, и большинство из них не платили по своим счетам - до тех пор, пока не пришел я. США по глупости платили за них! Я, со всем уважением, довел этот показатель до 5% ВВП - и они платят, причем сразу. Все говорили, что это невозможно, но это оказалось возможным, потому что, помимо всего прочего, они все мои друзья", - написал он.

Трамп подчеркнул, что без вмешательства США Россия уже взяла бы под контроль всю Украину. Он напомнил, что лично завершил восемь военных конфликтов и спас миллионы жизней. По его словам, Россия и Китай "не испытывают страха перед НАТО без США" и выразил сомнение, что альянс пришел бы на помощь, если бы США действительно нуждались в поддержке.

"Мы всегда будем рядом с НАТО, даже если они не будут рядом с нами. Единственная страна, которую Китай и Россия боятся и уважают, - это США", - добавил он.