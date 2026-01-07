Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Украина и США обсудили ключевые элементы завершения войны с Россией

    Другие страны
    • 07 января, 2026
    • 19:32
    Украина и США обсудили ключевые элементы завершения войны с Россией

    Украина и США провели очередной раунд консультаций в Париже, обсудив ключевые элементы базовой рамки завершения войны и возможные форматы дальнейших контактов на уровне лидеров.

    Как передает Report, об этом сообщил глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров в своем Telegram-канале.

    По его словам, в переговорах со стороны США участвовали специальный посланник Стив Уиткофф, посол США во Франции Чарльз Кушнер, зять президента США Джаред Кушнер и сотрудник Белого дома Джош Груенбаум. Со стороны Украины - секретарь СНБО Рустем Умеров, начальник Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Андрей Гнатов, руководитель офиса президента Кирилл Буданов, первый заместитель главы ОП Сергей Кислица, глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и советник ОП Александр Бевз.

    "В ходе встречи предметно обсудили ключевые элементы базовой рамки завершения войны. Отдельное внимание было уделено возможным форматам дальнейших контактов на уровне лидеров с участием Украины, европейских партнеров и США. По итогам дня готовится детальный доклад для президента Украины", - написал он.

    Украина Рустем Умеров Париж США российско-украинская война переговоры Стив Уиткофф
    Ukrayna və ABŞ Rusiyayla müharibənin başa çatdırılmasının əsas elementlərini müzakirə ediblər

    Последние новости

    20:03

    Напряженность между главным тренером и спортивным директором "Ромы" обостряется

    Футбол
    19:46

    Британия по просьбе США оказала помощь в захвате танкера РФ - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    19:32

    Украина и США обсудили ключевые элементы завершения войны с Россией

    Другие страны
    19:20

    АЖД: В 2026 году развитие Среднего коридора сосредоточится на восточном направлении

    Инфраструктура
    19:16

    Трамп: Без вмешательства США Россия уже взяла бы под контроль всю Украину

    Другие страны
    19:14

    Минэнерго: США сохранят бессрочный контроль над нефтяным сектором Венесуэлы - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    19:11

    Непогода в Западной Европе привела к транспортному коллапсу и гибели людей

    Другие страны
    19:01

    Кошта: Вступление Украины в ЕС является ключевой гарантией безопасности

    Другие страны
    18:56
    Фото

    Премьер-министр Малайзии находится с официальным визитом в Турции

    В регионе
    Лента новостей