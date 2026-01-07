Украина и США обсудили ключевые элементы завершения войны с Россией

Украина и США провели очередной раунд консультаций в Париже, обсудив ключевые элементы базовой рамки завершения войны и возможные форматы дальнейших контактов на уровне лидеров.

Как передает Report, об этом сообщил глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров в своем Telegram-канале.

По его словам, в переговорах со стороны США участвовали специальный посланник Стив Уиткофф, посол США во Франции Чарльз Кушнер, зять президента США Джаред Кушнер и сотрудник Белого дома Джош Груенбаум. Со стороны Украины - секретарь СНБО Рустем Умеров, начальник Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Андрей Гнатов, руководитель офиса президента Кирилл Буданов, первый заместитель главы ОП Сергей Кислица, глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и советник ОП Александр Бевз.

"В ходе встречи предметно обсудили ключевые элементы базовой рамки завершения войны. Отдельное внимание было уделено возможным форматам дальнейших контактов на уровне лидеров с участием Украины, европейских партнеров и США. По итогам дня готовится детальный доклад для президента Украины", - написал он.