İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    Ukrayna və ABŞ Rusiyayla müharibənin başa çatdırılmasının əsas elementlərini müzakirə ediblər

    Digər ölkələr
    • 07 yanvar, 2026
    • 19:53
    Ukrayna və ABŞ Rusiyayla müharibənin başa çatdırılmasının əsas elementlərini müzakirə ediblər

    Ukrayna və ABŞ Parisdə növbəti məsləhətləşmə raundunu keçirərək müharibənin başa çatdırılması üzrə əsas çərçivənin mühüm elementlərini və liderlər səviyyəsində gələcək təmasların mümkün formatlarını müzakirə ediblər.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Ukrayna Milli Təhlükəsizlik və Müdafiə Şurasının katibi Rüstəm Umerov öz "Telegram" kanalında bildirib.

    O qeyd edib ki, ABŞ tərəfindən danışıqlarda xüsusi nümayəndə Stiven Uitkoff, ABŞ-nin Fransadakı səfiri Çarlz Kuşner, Donald Trampın kürəkəni Cared Kuşner və Ağ Evin əməkdaşı Coş Qruenbaum iştirak ediblər. Ukrayna tərəfindən isə Milli Təhlükəsizlik və Müdafiə Şurasının katibi Rüstəm Umerov, Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi general-leytenant Andrey Qnatov, Prezident Ofisinin rəhbəri Kirill Budanov, onun birinci müavini Sergey Kislitsa, "Xalqın xidmətçisi" fraksiyasının rəhbəri David Axramiya və Prezident Ofisinin müşaviri Aleksandr Bevz iştirak ediblər.

    "Görüş zamanı müharibənin başa çatdırılması üzrə əsas çərçivənin mühüm elementləri ətraflı müzakirə olundu. Xüsusi diqqət Ukraynanın, Avropa tərəfdaşlarının və ABŞ-nin iştirakı ilə liderlər səviyyəsində gələcək təmasların mümkün formatlarına yönəldildi. Günün yekununda Ukrayna Prezidenti üçün ətraflı hesabat hazırlanır", - Umerov yazıb.

    Ukrayna ABŞ Rüstəm Umerov Rusiya
    Украина и США обсудили ключевые элементы завершения войны с Россией

    Son xəbərlər

    20:05

    Britaniya ABŞ-nin xahişi ilə Rusiya tankerinin ələ keçirilməsinə yardım edib – YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    20:01

    Güləş üzrə Azərbaycan çempionatında ilk günün finalçıları müəyyənləşib

    Fərdi
    19:53

    Ukrayna və ABŞ Rusiyayla müharibənin başa çatdırılmasının əsas elementlərini müzakirə ediblər

    Digər ölkələr
    19:44

    Qərbi Avropada əlverişsiz hava nəqliyyatı iflic edib, insan tələfatı var

    Digər ölkələr
    19:38

    "Bavariya" futbolçusu ilə yeni müqavilə bağlama yaxındır

    Futbol
    19:32

    Tramp: ABŞ müdaxilə etməsəydi, Rusiya artıq Ukraynanı nəzarətə götürərdi

    Digər ölkələr
    19:31

    ADY: Bu il Şərq istiqaməti Orta Dəhlizin inkişafında növbəti mərhələ olacaq

    İnfrastruktur
    19:23

    ABŞ Venesuelanın neft sektoruna müddətsiz nəzarəti saxlayacaq – YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    19:22
    Foto

    Gəncə-Qəbələ-Gəncə qatar marşrutu üzrə hərəkət cədvəli açıqlanıb

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti