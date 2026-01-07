Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Азербайджан осуществит очередные поставки нефтепродуктов в Армению

    Внешняя политика
    07 января, 2026
    • 18:55
    Азербайджан 8 января осуществит очередные поставки нефтепродуктов в Армению.

    Как сообщает Report, отгрузка состоится со станции Гюздек и Бакинской грузовой станции.

    Поставки включают 1 000 тонн бензина марки АИ-92, 1 000 тонн дизельного топлива и 1 800 тонн бензина марки АИ-95.

