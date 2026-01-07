Кошта: Вступление Украины в ЕС является ключевой гарантией безопасности
Другие страны
- 07 января, 2026
- 19:01
Присоединение Украины к Европейскому союзу само по себе является важнейшей гарантией безопасности и надежным путем к более стабильному и процветающему будущему страны.
Как передает Report, об этом заявил председатель Европейского совета Антониу Кошта в соцсети X.
"Рад был встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским сегодня в Никосии. Вчерашнее соглашение о гарантиях безопасности является важным шагом в нашей работе на пути к справедливому и прочному миру для Украины. Ее вступление в Европейский союз само по себе является ключевой гарантией безопасности. Это надежный путь к более процветающему и стабильному будущему страны. Наша работа продвигается быстрыми темпами", - написал он.
