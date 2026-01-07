СМИ: США намерены ослабить санкции против Венесуэлы
Другие страны
- 07 января, 2026
- 18:23
Власти США намерены отменить часть санкций против Венесуэлы.
Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщил в среду CNBC со ссылкой на источники, близкие к Белому дому.
"Источники заявили, что в рамках соглашения санкции США против Венесуэлы смягчат", - информирует телеканал.
По его данным, поставки из Венесуэлы для США до 50 млн баррелей нефти, о чем ранее сообщил американский президента Дональд Трамп, являются лишь первой партией; продажи нефти продолжатся и впредь "на неопределенный срок".
