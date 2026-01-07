СМИ: США намерены ослабить санкции против Венесуэлы

Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    • 07 января, 2026
    • 18:23
    Власти США намерены отменить часть санкций против Венесуэлы.

    Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщил в среду CNBC со ссылкой на источники, близкие к Белому дому.

    "Источники заявили, что в рамках соглашения санкции США против Венесуэлы смягчат", - информирует телеканал.

    По его данным, поставки из Венесуэлы для США до 50 млн баррелей нефти, о чем ранее сообщил американский президента Дональд Трамп, являются лишь первой партией; продажи нефти продолжатся и впредь "на неопределенный срок".

    США Венесуэла санкции нефть

