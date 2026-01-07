İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    ABŞ Venesuelanın neft sektoruna müddətsiz nəzarəti saxlayacaq – YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    • 07 yanvar, 2026
    • 19:23
    ABŞ Venesuelanın neft sektoruna müddətsiz nəzarəti saxlayacaq – YENİLƏNİB

    ABŞ energetika naziri Kris Rayt bəyan edib ki, Vaşinqton Venesuela neft sənayesinə, o cümlədən neft ixracına, müddətsiz olaraq nəzarəti saxlayamaq niyyətindədir.

    "Report" "The New York Times"a istinadən xəbər verir ki, Rayt bunu Mayamidə keçirilən "Goldman Sachs" enerji konfransında deyib.

    "Gələcəkdə Venesueladan daxil olan məhsulu bazara çıxaracağıq", - Rayt vurğulayıb.

    O qeyd edib ki, ABŞ Prezidenti Donald Trampın administrasiyası Venesuela rəhbərliyi, həmçinin Bolivar Respublikasında fəaliyyət göstərmiş Amerika neft nəhəngləri ilə fəal dialoq aparır.

    Nazir ekspertlərin proqnozlarını təsdiqləyərək bildirib ki, Venesuela gündə bir neçə yüz min barrel neft hasilatını sürətlə artıra bilər. Lakin mövcud 1 milyon b/s səviyyəsindən yuxarı ciddi artım, hətta beynəlxalq neft şirkətləri ölkəyə daha çox sərmayə yatırmağa hazır olsalar belə, daha çox vaxt tələb edəcək.

    "Tarixi hasilat göstəricilərinə qayıtmaq üçün on milyardlarla dollar və xeyli vaxt lazımdır... Amma niyə də olmasın?" - o əlavə edib.

    NYT-nin mənbələrinin məlumatına görə, bir sıra ən böyük Qərb neft şirkətlərinin rəhbərləri bu məsələni müzakirə etmək üçün cümə günü Ağ Evdə Tramp ilə görüşə ümid edirlər.

    Bundan əvvəl Vaşinqton administrasiyasının rəhbəri Venesuela neftinin satışından əldə olunan gəlirlərə şəxsən nəzarət edəcəyini açıqlamışdı.

    ABŞ Venesuelaya qarşı sanksiyaların bir hissəsini ləğv etmək niyyətindədir.

    "Report" "İnterfaks"a istinadən xəbər verir ki, bu barədə CNBC Ağ Evə yaxın mənbələrə istinadən məlumat yayıb.

    "Mənbələr bildiriblər ki, razılaşma çərçivəsində ABŞ-nin Venesuelaya qarşı sanksiyaları yumşaldılacaq", - məlumatda bildirilib.

    Qeyd olunub ki, ABŞ lideri Donald Trampın daha əvvəl bəyan etdiyi kimi, Venesueladan ABŞ üçün 50 milyon barelədək neft tədarükü hələ başlanğıcdır; neft satışları bundan sonra da qeyri-müəyyən müddətə davam edəcək.

    ABŞ Venesuela sanksiya
    Минэнерго: США сохранят бессрочный контроль над нефтяным сектором Венесуэлы - ОБНОВЛЕНО

    Son xəbərlər

    19:23

    ABŞ Venesuelanın neft sektoruna müddətsiz nəzarəti saxlayacaq – YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    19:22
    Foto

    Gəncə-Qəbələ-Gəncə qatar marşrutu üzrə hərəkət cədvəli açıqlanıb

    İnfrastruktur
    19:10

    İtaliya klubunda gərginlik: Baş məşqçi və idman direktoru arasında münaqişə yaranıb

    Futbol
    19:09

    Koşta: Ukraynanın Aİ-yə üzvlüyü əsas təhlükəsizlik zəmanətidir

    Digər ölkələr
    18:51

    Sabah Azərbaycandan Ermənistana neft məhsullarının növbəti tədarükü həyata keçiriləcək

    Xarici siyasət
    18:41
    Foto

    Malayziyanın Baş naziri Türkiyədə rəsmi səfərdədir

    Region
    18:40

    ABŞ Silahlı Qüvvələri daha bir tankeri saxlayıb

    Digər ölkələr
    18:35

    Saray qəsəbəsində 2-ci sinif şagirdi dəm qazından boğularaq ölüb

    Hadisə
    18:30

    Finlandiya sualtı kabelin zədələnməsi işi çərçivəsində quru yük gəmisini saxlayıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti