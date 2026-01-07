Трамп: Венесуэла передаст США до 50 млн баррелей нефти для продажи
Другие страны
- 07 января, 2026
- 04:17
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что власти Венесуэлы передадут США до 50 млн баррелей нефти для продажи, а контролировать доходы от этой транзакции будет он.
Как передает Report, об этом американский лидер написал в Truth Social.
"Я рад сообщить, что временные власти Венесуэлы передадут США от 30 до 50 млн баррелей высококачественной нефти, в отношении которой действуют санкции, - сообщил он. - Эта нефть будет продана по рыночной стоимости, и эти деньги буду контролировать я как президент США, чтобы обеспечить, что их используют на благо народов Венесуэлы и США!" "Я поручил министру энергетики США Крису Райту незамедлительно реализовать этот план", - добавил Трамп. Как он отметил, нефть доставят в американские порты.
Трамп: Венесуэла передаст США до 50 млн баррелей нефти для продажи
