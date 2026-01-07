Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Трамп: Венесуэла передаст США до 50 млн баррелей нефти для продажи

    Другие страны
    • 07 января, 2026
    • 04:17
    Трамп: Венесуэла передаст США до 50 млн баррелей нефти для продажи

    Американский лидер Дональд Трамп заявил, что власти Венесуэлы передадут США до 50 млн баррелей нефти для продажи, а контролировать доходы от этой транзакции будет он.

    Как передает Report, об этом американский лидер написал в Truth Social.

    "Я рад сообщить, что временные власти Венесуэлы передадут США от 30 до 50 млн баррелей высококачественной нефти, в отношении которой действуют санкции, - сообщил он. - Эта нефть будет продана по рыночной стоимости, и эти деньги буду контролировать я как президент США, чтобы обеспечить, что их используют на благо народов Венесуэлы и США!" "Я поручил министру энергетики США Крису Райту незамедлительно реализовать этот план", - добавил Трамп. Как он отметил, нефть доставят в американские порты.

    Дональд Трамп Венесуэла США нефть
    Tramp: Venesuela satış üçün ABŞ-yə 50 milyon barrelə qədər neft təhvil verəcək

    Последние новости

    04:17

    Трамп: Венесуэла передаст США до 50 млн баррелей нефти для продажи

    Другие страны
    03:51

    Рубио обсудил с главой МИД Аргентины операцию против Венесуэлы

    Другие страны
    03:23

    Израиль и Сирия при посредничестве США возобновили контакты по вопросам безопасности

    Другие страны
    02:58

    Хакан Фидан: Мы очень близки к достижению прочного мира в российско-украинской войне

    В регионе
    02:49

    В Израиле автобус въехал в толпу протестующих против призыва в армию

    Другие страны
    02:16

    WSJ: Рубио уведомил Конгресс, что Вашингтон нацелен на покупку Гренландии - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    02:11

    Зеленский оценил готовность "Коалиции желающих" к обеспечению реальной безопасности

    Другие страны
    01:46

    Правительства Дании и Гренландии запросили встречу с госсекретарем США

    Другие страны
    00:44

    Назван новый временный резидент-координатор ООН в Азербайджане

    Внешняя политика
    Лента новостей