В поселке Сарай школьник умер от отравления угарным газом

В поселке Сарай Абшеронского района школьник умер от отравления угарным газом.

Как сообщает Report, ученик 2-го класса школы №3 имени Г.Ахундова Дадашзаде Тахир Тамерлан оглу погиб в своем доме от отравления угарным газом.

Отмечается, что мать ребенка также госпитализирована с подозрением на отравление, ее состояние оценивается как тяжелое.

По факту начато расследование.