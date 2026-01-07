В поселке Сарай школьник умер от отравления угарным газом

Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    • 07 января, 2026
    • 18:52
    В поселке Сарай Абшеронского района школьник умер от отравления угарным газом.

    Как сообщает Report, ученик 2-го класса школы №3 имени Г.Ахундова Дадашзаде Тахир Тамерлан оглу погиб в своем доме от отравления угарным газом.

    Отмечается, что мать ребенка также госпитализирована с подозрением на отравление, ее состояние оценивается как тяжелое.

    По факту начато расследование.

    Saray qəsəbəsində 2-ci sinif şagirdi dəm qazından boğularaq ölüb

