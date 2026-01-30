США ввели санкции против главы МВД Ирана и других чиновников

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США объявило о введении новых санкций против ряда иранских чиновников, включая министра внутренних дел Ирана Эскандера Момени.

Как передает Report, об этом сообщает министерство финансов США.

В санкционный список также включен иранский инвестор Бабак Занджани. Ведомство отметило, что после освобождения из тюрьмы он финансировал проекты, поддерживающие Корпус стражей исламской революции (КСИР) и деятельность государственных структур.

Кроме того, OFAC впервые включило в санкционный список две криптовалютные биржи, связанные с Занджани, через которые, как утверждается, проходили крупные потоки средств для нужд КСИР.

Ранее Евросоюз ввел санкции против 15 иранских чиновников, включая министра внутренних дел Эскандера Момени, высших командиров КСИР и представителей судебной системы. В список также попали шесть иранских организаций, включая Иранское управление по регулированию аудиовизуальных медиа и киберструктуры.