    В регионе
    29 января, 2026
    • 17:28
    ЕС ввел санкции против 15 чиновников из Ирана, в том числе главы МВД

    Европейский союз объявил о введении санкций против 15 иранских чиновников, включая высокопоставленных командиров Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) и должностных лиц.

    Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в "Официальном вестнике" Евросоюза.

    ЕС в частности вводит ограничительные меры в отношении Эскандера Момени, министра внутренних дел Ирана и главы Совета национальной безопасности, а также членов судебной системы Ирана, включая генерального прокурора Мохаммада Моваҳеди-Азада и судью Имана Афшари. Кроме того, в сегодняшние списки включены ряд командиров КСИР и высокопоставленных офицеров полиции.

    Также в список вошли шесть иранских организаций, в том числе Иранское управление по регулированию аудиовизуальных медиа, Организация киберпространства Seraj, рабочая группа по выявлению случаев преступного контента и несколько программных компаний.

    Согласно заявлению, санкции введены за грубые и жестокие нарушения прав человека в ходе недавних протестов в Иране.

    Ранее глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас объявила, что на сегодняшнем заседании Совета ЕС по иностранным делам будут обсуждаться новые санкции в отношении Ирана, а также вопрос о включении КСИР в список террористических организаций.

