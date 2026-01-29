Каллас: ЕС обсудит сегодня санкции против Ирана и признание КСИР террористической организацией

На сегодняшнем заседании Совета ЕС по иностранным делам будут обсуждаться введение новых санкций в отношении Ирана, а также вопрос о включении Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) в список террористических организаций.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявила журналистам глава дипломатии ЕС Кая Каллас перед началом заседания в Брюсселе.

По ее словам, в случае принятия такого решения КСИР будет приравнен к таким террористическим структурам, как "Аль-Каида", ХАМАС и ИГИЛ.

"Если вы действуете как террорист, с вами должны обращаться как с террористом", - заявила Каллас, указав на число погибших в ходе протестов в Иране и крайне жесткие меры, применяемые властями против демонстрантов.

Она подчеркнула, что возможное решение по КСИР должно стать четким сигналом: "Если вы подавляете людей, это имеет свою цену, и за это вы также будете подвергнуты санкциям". Каллас сообщила, что уже подготовлены несколько списков конкретных лиц, причастных к насилию в отношении мирных протестующих, а также организаций, которые планируется включить в санкционный перечень.

Отвечая на вопрос о возможных рисках для работы посольств стран ЕС в Иране после признания КСИР террористической организацией, глава евродипломатии отметила, что эти сценарии были заранее просчитаны. По ее словам, дипломатическая деятельность не подпадает под данные меры, а взаимодействие с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи останется возможным.

"По оценкам, дипломатические каналы сохранятся открытыми даже после включения КСИР в список", - заявила Каллас.