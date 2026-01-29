Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Каллас: ЕС обсудит сегодня санкции против Ирана и признание КСИР террористической организацией

    Другие страны
    • 29 января, 2026
    • 12:55
    Каллас: ЕС обсудит сегодня санкции против Ирана и признание КСИР террористической организацией

    На сегодняшнем заседании Совета ЕС по иностранным делам будут обсуждаться введение новых санкций в отношении Ирана, а также вопрос о включении Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) в список террористических организаций.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявила журналистам глава дипломатии ЕС Кая Каллас перед началом заседания в Брюсселе.

    По ее словам, в случае принятия такого решения КСИР будет приравнен к таким террористическим структурам, как "Аль-Каида", ХАМАС и ИГИЛ.

    "Если вы действуете как террорист, с вами должны обращаться как с террористом", - заявила Каллас, указав на число погибших в ходе протестов в Иране и крайне жесткие меры, применяемые властями против демонстрантов.

    Она подчеркнула, что возможное решение по КСИР должно стать четким сигналом: "Если вы подавляете людей, это имеет свою цену, и за это вы также будете подвергнуты санкциям". Каллас сообщила, что уже подготовлены несколько списков конкретных лиц, причастных к насилию в отношении мирных протестующих, а также организаций, которые планируется включить в санкционный перечень.

    Отвечая на вопрос о возможных рисках для работы посольств стран ЕС в Иране после признания КСИР террористической организацией, глава евродипломатии отметила, что эти сценарии были заранее просчитаны. По ее словам, дипломатическая деятельность не подпадает под данные меры, а взаимодействие с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи останется возможным.

    "По оценкам, дипломатические каналы сохранятся открытыми даже после включения КСИР в список", - заявила Каллас.

    Кая Каллас Иран КСИР список террористических организаций Евросоюз
    Kallas: Aİ bu gün İrana qarşı sanksiyaları və SEPAH-ın terror təşkilatı kimi tanınmasını müzakirə edəcək

    Последние новости

    13:33

    Барро: Франция поддержит решения по санкциям в отношении Ирана

    Другие
    13:24

    AmCham предлагает интегрировать госуслуги Азербайджана в мобильные банковские приложения

    ИКТ
    13:12

    AmCham выступает за ведущую роль страховых компаний жизни в системе НПФ в Азербайджане

    Финансы
    13:11

    Каллас: ЕС планирует включить РФ в черный список стран, отмывающих деньги

    Другие страны
    13:07

    Глава МИД Ирана отправится с визитом в Турцию

    Внешняя политика
    13:04

    В Имишли проверяют информацию о применении силы к ученику директором школы

    Наука и образование
    12:55

    Каллас: ЕС обсудит сегодня санкции против Ирана и признание КСИР террористической организацией

    Другие страны
    12:51

    Суверенный фонд Норвегии получил $247 млрд дохода в 2025 году

    Другие страны
    12:47

    Добыча золота в мире в 2025 году достигла максимума за всю историю наблюдений

    Финансы
    Лента новостей