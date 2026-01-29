İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Kallas: Aİ bu gün İrana qarşı sanksiyaları və SEPAH-ın terror təşkilatı kimi tanınmasını müzakirə edəcək

    Digər ölkələr
    • 29 yanvar, 2026
    • 13:21
    Kallas: Aİ bu gün İrana qarşı sanksiyaları və SEPAH-ın terror təşkilatı kimi tanınmasını müzakirə edəcək
    Kaya Kallas

    Bu gün Avropa İttifaqı (Aİ) Xarici İşlər Şurasının iclasında İrana qarşı yeni sanksiyaların tətbiqi, həmçinin İran İslam İnqilabı Keşikçilər Korpusunun (SEPAH) terror təşkilatları siyahısına daxil edilməsi məsələsi müzakirə olunacaq.

    "Report"un Avropa bürosunun məlumatına görə, bunu Avropa diplomatiyasının rəhbəri Kaya Kallas Brüsseldə iclas başlamazdan əvvəl jurnalistlərə bildirib.

    Onun sözlərinə görə, belə bir qərar qəbul edilərsə, SEPAH "Əl-Qaidə", HƏMAS və İŞİD kimi terror strukturları ilə bir tutulacaq.

    Məlumat yenilənir

    Kaya Kallas Avropa İttifaqı İran
    Каллас: ЕС обсудит сегодня санкции против Ирана и признание КСИР террористической организацией

    Son xəbərlər

    13:30

    Azərbaycan Kubokunun final matçının mayın 21-də keçirilməsi nəzərdə tutulub

    Futbol
    13:29

    Kallas: Aİ Rusiyanı çirkli pulların yuyulması ilə məşğul olan ölkələr siyahısına daxil etməyi planlaşdırır

    Digər ölkələr
    13:26

    "AmCham": Alkoqollu içkilərə dair gömrük depozit sxemi ayrıca normativ sənədlərdə təsbit edilməlidir

    Biznes
    13:22

    Cənubi Koreyanın ticarət naziri Vaşinqtona gedib

    Digər ölkələr
    13:22

    Çempionlar Liqası: "Qarabağ"ın legioneri əsas mərhələdə bir göstəricidə ilk "üçlük"də yer alıb

    Futbol
    13:21

    Kallas: Aİ bu gün İrana qarşı sanksiyaları və SEPAH-ın terror təşkilatı kimi tanınmasını müzakirə edəcək

    Digər ölkələr
    13:09

    "Qəbələ"nin sabiq qapıçısı I Liqa klubuna keçib

    Futbol
    13:09

    Starmer Cinpinlə danışıqları konstruktiv və səmərəli adlandırıb

    Digər ölkələr
    13:07

    Ötən il Azərbaycanda avtomobil kreditləri üzrə orta faiz dərəcəsi 13 %-ə yüksəlib

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti