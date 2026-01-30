Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах
    Определились даты матчей "Карабаха" против "Ньюкасла" в плей-офф Лиги чемпионов

    Футбол
    • 30 января, 2026
    • 21:15
    Определились даты матчей Карабаха против Ньюкасла в плей-офф Лиги чемпионов

    Определились даты проведения матчей между агдамским "Карабахом" и английским "Ньюкаслом" в рамках плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.

    Как сообщает Report, "скакуны" проведут первый матч 18 февраля на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова в Баку.

    Встреча начнется в 21:45.

    Ответная игра состоится 24 февраля в Англии, старт запланирован на 00:00 по бакинскому времени.

    Лига чемпионов УЕФА ФК
    "Qarabağ" və "Nyukasl" arasındakı oyunların keçiriləcəyi tarix və başlama saatları müəyyənləşib
