Определились даты матчей "Карабаха" против "Ньюкасла" в плей-офф Лиги чемпионов
Футбол
- 30 января, 2026
- 21:15
Определились даты проведения матчей между агдамским "Карабахом" и английским "Ньюкаслом" в рамках плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.
Как сообщает Report, "скакуны" проведут первый матч 18 февраля на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова в Баку.
Встреча начнется в 21:45.
Ответная игра состоится 24 февраля в Англии, старт запланирован на 00:00 по бакинскому времени.
