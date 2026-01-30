Определились даты матчей "Карабаха" против "Ньюкасла" в плей-офф Лиги чемпионов

Определились даты проведения матчей между агдамским "Карабахом" и английским "Ньюкаслом" в рамках плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Report, "скакуны" проведут первый матч 18 февраля на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова в Баку.

Встреча начнется в 21:45.

Ответная игра состоится 24 февраля в Англии, старт запланирован на 00:00 по бакинскому времени.