Япония рассчитывает расширить сотрудничество с Азербайджаном в "зеленой" энергетике

Япония считает энергетику, в том числе "зеленую" энергетику приоритетным направлением сотрудничества с Азербайджаном.

Об этом сообщил Report посол Японии в Азербайджане Кацуя Ватанабэ.

Дипломат охарактеризовал Азербайджан как очень привлекательную страну и подчеркнул значительный потенциал развития двустороннего сотрудничества. "Приоритетным направлением является энергетика, в том числе "зеленая" энергетика. Кроме того, существует потенциал для расширения взаимодействия в сфере туризма", - отметил Ватанабэ.

Посол напомнил, что последнее заседание межправительственной комиссии Азербайджана и Японии по экономическому сотрудничеству состоялось в Токио в прошлом году. "Следующее заседание, по традиции, пройдет в Баку. Точные даты пока не согласованы, однако стороны планируют обсудить этот вопрос в ближайшее время. Также в этом году состоятся межмидовские консультации", - сказал он.

Ватанабэ напомнил, что в прошлом году стороны подписали меморандум о сотрудничестве в области информационных технологий, и в текущем году планируется обсуждение более конкретных механизмов его реализации.