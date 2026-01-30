Япония рассчитывает расширить сотрудничество с Азербайджаном в "зеленой" энергетике

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах
    Энергетика
    • 30 января, 2026
    • 20:39
    Япония считает энергетику, в том числе "зеленую" энергетику приоритетным направлением сотрудничества с Азербайджаном.

    Об этом сообщил Report посол Японии в Азербайджане Кацуя Ватанабэ.

    Дипломат охарактеризовал Азербайджан как очень привлекательную страну и подчеркнул значительный потенциал развития двустороннего сотрудничества. "Приоритетным направлением является энергетика, в том числе "зеленая" энергетика. Кроме того, существует потенциал для расширения взаимодействия в сфере туризма", - отметил Ватанабэ.

    Посол напомнил, что последнее заседание межправительственной комиссии Азербайджана и Японии по экономическому сотрудничеству состоялось в Токио в прошлом году. "Следующее заседание, по традиции, пройдет в Баку. Точные даты пока не согласованы, однако стороны планируют обсудить этот вопрос в ближайшее время. Также в этом году состоятся межмидовские консультации", - сказал он.

    Ватанабэ напомнил, что в прошлом году стороны подписали меморандум о сотрудничестве в области информационных технологий, и в текущем году планируется обсуждение более конкретных механизмов его реализации.

    Yaponiya yaşıl enerji sahəsində Azərbaycanla əməkdaşlığı genişləndirməyi planlaşdırır
    Japan seeks to expand 'green' energy cooperation with Azerbaijan
