    Yaponiya yaşıl enerji sahəsində Azərbaycanla əməkdaşlığı genişləndirməyi planlaşdırır

    Xarici siyasət
    • 30 yanvar, 2026
    • 20:45
    Yaponiya yaşıl enerji sahəsində Azərbaycanla əməkdaşlığı genişləndirməyi planlaşdırır

    Yaponiya energetikanı, o cümlədən yaşıl enerjini Azərbaycanla əməkdaşlığın prioritet istiqaməti hesab edir.

    Bu barədə "Report"a Yaponiyanın Azərbaycandakı səfiri Katuya Vatanabe məlumat verib.

    Məlumat yenilənir...

    yaşıl enerji Yaponiya Azərbaycan
    Япония рассчитывает расширить сотрудничество с Азербайджаном в "зеленой" энергетике
    Japan seeks to expand 'green' energy cooperation with Azerbaijan

