Saray qəsəbəsində 2-ci sinif şagirdi dəm qazından boğularaq ölüb
Hadisə
- 07 yanvar, 2026
- 18:35
Abşeron rayonunun Saray qəsəbəsində şagird dəm qazından boğulub.
"Report"un yerli bürosunun məlumatına görə, H.Axundov adına 3 nömrəli məktəbin 2-ci sinif şagirdi Dadaşzadə Tahir Tamerlan oğlu yaşadığı evdə dəm qazı səbəbindən ölüb.
Hadisə zamanı uşağın anasının da dəm qazından zəhərləndiyi, vəziyyətinin ağır olduğu bildirilir. O, xəstəxanaya yerləşdirilib.
Faktla bağlı hüquq-mühafizə orqanları tərəfindən araşdırma aparılır.
