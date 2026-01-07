İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    Saray qəsəbəsində 2-ci sinif şagirdi dəm qazından boğularaq ölüb

    Hadisə
    • 07 yanvar, 2026
    • 18:35
    Abşeron rayonunun Saray qəsəbəsində şagird dəm qazından boğulub.

    "Report"un yerli bürosunun məlumatına görə, H.Axundov adına 3 nömrəli məktəbin 2-ci sinif şagirdi Dadaşzadə Tahir Tamerlan oğlu yaşadığı evdə dəm qazı səbəbindən ölüb.

    Hadisə zamanı uşağın anasının da dəm qazından zəhərləndiyi, vəziyyətinin ağır olduğu bildirilir. O, xəstəxanaya yerləşdirilib.

    Faktla bağlı hüquq-mühafizə orqanları tərəfindən araşdırma aparılır.

    В поселке Сарай школьник умер от отравления угарным газом

