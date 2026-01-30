Bloomberg: ЕС запретит услуги морских перевозок в 20-м пакете антироссийских санкций

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах
    Евросоюз рассматривает возможность замены потолка цен на российскую нефть запретом на услуги морских перевозок в рамках планируемого 20-го пакета антироссийских санкций.

    Как передает Report, об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

    По данным агентства, если эту меру поддержат страны-члены ЕС, то европейским компаниям запретят оказание финансовых, юридических, страховых и прочих услуг любым перевозчикам российской нефти вне зависимости от ее цены. Отмечается, что для принятия санкций требуется поддержка всех членов блока.

    ЕС в рамках следующего пакета санкций также рассматривает новые ограничения против российских банков и нефтяных компаний, а также финансовых организаций в других странах, которые Брюссель подозревает в обходе санкций, пишет Bloomberg.

    "Блок также впервые рассматривает возможность применения механизма противодействия обходу санкций", - говорится в публикации.

    "Bloomberg": Aİ Rusiyaya qarşı 20-ci sanksiya paketində dəniz daşıma xidmətlərini qadağan edəcək
