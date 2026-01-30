Посол Японии: Токио проявляет большой интерес к WUF13

В Японии проявляют высокий интерес к предстоящей в Азербайджане 13-й сессии Всемирного форума по градостроительству (WUF13).

Об этом сообщил Report посол Японии в Азербайджане Кацуя Ватанабэ.

По его словам, как правительство Японии, так и частные компании проявляют значительный интерес к форуму. "Япония будет представлена делегацией на данном форуме. Пока рано говорить о составе делегации, однако правительство Японии проявляет интерес к данному форуму. Большой интерес проявляют также представители муниципалитетов различных японских городов и частных компаний", - отметил дипломат.