Посол Японии: Токио проявляет большой интерес к WUF13
Внешняя политика
- 30 января, 2026
- 20:35
В Японии проявляют высокий интерес к предстоящей в Азербайджане 13-й сессии Всемирного форума по градостроительству (WUF13).
Об этом сообщил Report посол Японии в Азербайджане Кацуя Ватанабэ.
По его словам, как правительство Японии, так и частные компании проявляют значительный интерес к форуму. "Япония будет представлена делегацией на данном форуме. Пока рано говорить о составе делегации, однако правительство Японии проявляет интерес к данному форуму. Большой интерес проявляют также представители муниципалитетов различных японских городов и частных компаний", - отметил дипломат.
