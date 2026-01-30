Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах
    Посол Японии: Токио проявляет большой интерес к WUF13

    Внешняя политика
    • 30 января, 2026
    • 20:35
    Посол Японии: Токио проявляет большой интерес к WUF13

    В Японии проявляют высокий интерес к предстоящей в Азербайджане 13-й сессии Всемирного форума по градостроительству (WUF13).

    Об этом сообщил Report посол Японии в Азербайджане Кацуя Ватанабэ.

    По его словам, как правительство Японии, так и частные компании проявляют значительный интерес к форуму. "Япония будет представлена делегацией на данном форуме. Пока рано говорить о составе делегации, однако правительство Японии проявляет интерес к данному форуму. Большой интерес проявляют также представители муниципалитетов различных японских городов и частных компаний", - отметил дипломат.

    Yaponiya səfiri: Tokio WUF13-ə böyük maraq göstərir
    Japanese ambassador: Tokyo shows strong interest in WUF13
    Лента новостей