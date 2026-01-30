İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”
    Yaponiya səfiri: Tokio WUF13-ə böyük maraq göstərir

    Xarici siyasət
    • 30 yanvar, 2026
    • 20:41
    Yaponiya səfiri: Tokio WUF13-ə böyük maraq göstərir

    Yaponiyada Azərbaycanda keçiriləcək Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyasına (WUF13) böyük maraq göstərilir.

    Bu barədə "Report"a Yaponiyanın Azərbaycandakı səfiri Katuya Vatanabe bildirib.

    Onun sözlərinə görə, həm Yaponiya hökuməti, həm də özəl şirkətlər foruma böyük maraq göstərir.

    "Yaponiya bu forumda nümayəndə heyəti ilə təmsil olunacaq. Nümayəndə heyətinin tərkibi haqqında danışmaq hələ tezdir, lakin Yaponiya hökuməti bu foruma maraq göstərir. Müxtəlif Yaponiya şəhərlərinin bələdiyyə nümayəndələri və özəl şirkətlər də böyük maraq göstərirlər", - diplomat qeyd edib.

    Посол Японии: Токио проявляет большой интерес к WUF13
    Japanese ambassador: Tokyo shows strong interest in WUF13

