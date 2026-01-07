Непогода в Западной Европе привела к транспортному коллапсу и гибели людей

Из-за снегопадов и гололеда в Западной Европе сохраняются масштабные сбои в работе транспорта: отменяются авиарейсы, нарушилось железнодорожное сообщение, зафиксирован резкий рост числа ДТП.

Как сообщает европейское бюро Report, причиной стал шторм Горетти, накрывший Европу со стороны Атлантического океана.

Сотни рейсов во Франции и Бельгии были отменены, а пассажиры застряли в аэропортах.

Водителям в Великобритании сделаны предупреждения об опасной обстановке на дорогах.

Около 100 рейсов были отменены в парижском аэропорту Шарль де Голль в среду утром, еще 40 - в Орли. Еще во вторник 6 января вечером, когда был зафиксирован первый сбой в работе воздушного транспорта, министр транспорта Филипп Табаро заявил, что надеется на улучшение ситуации сегодня днем. Но этого не произошло.

Из-за непогоды в Париже и пригородах была приостановлена работа автобусов, но метро и пригородное железнодорожное сообщение в основном функционировало.

Метеорологическая служба Meteo France сообщила, что уже выпало от трех до семи сантиметров снега по всей стране. Сообщается, что похолодание нетипично и очень сильное для этого времени года, поэтому жителям французской столицы и пригорода рекомендовали по возможности избегать ненужных поездок и работать из дома.

Аэропорт Схипхол в Амстердаме, один из крупнейших в Европе, объявил об отмене не менее 700 рейсов в среду из-за снега и ветра после нескольких дней перебоев в движении транспорта из-за погодных условий. Более 1000 человек провели ночь в аэропорту Схипхол, сообщили в аэропорту, добавив, что для пассажиров, вынужденных ночевать там, были установлены раскладушки и предложен завтрак.

В Бельгии в аэропорту Брюсселя в среду было отменено не менее 40 рейсов, а официальные лица предупредили о задержках в течение всего дня в связи с необходимостью размораживания самолетов и уборки снега с взлетно-посадочных полос.

Погодные условия помешали застрявшим в аэропорту пассажирам пересесть на поезда и автотранспорт.

Eurostar сообщил, что график передвижения между Лондоном и Парижем, Амстердамом и Брюсселем "вероятно, будет подвержен серьезным задержкам и отменам в последнюю минуту" из-за сильного снегопада.

Утренние поезда 7 января уже задержаны, составы между Брюсселем и Лондоном, а также Амстердамом и Лондоном курсируют с ограниченным графиком, что означает, что пассажиры не могут выходить на промежуточных остановках.

В Великобритании объявлено желтое предупреждение о сильном ветре для Корнуолла, Девона и островов Силли из-за шторма Горетти, который вызовет перебои в работе транспорта на юго-западе страны. В Бристоле, Бате, Глостершире и Уилтшире желтое предупреждение о снеге будет действовать до полудня пятницы. Сильный снегопад ожидается к концу недели в Уэльсе. Холодная погода в Англии будет продолжаться до конца недели.

Скандинавские страны также столкнулись с хаосом, связанным со снегопадами, а власти восточной Швеции предупредили, что из-за сильных снегопадов могут произойти перебои с электроснабжением. На западе в Гётеборге приостановлено движение трамваев, власти региона предупредили об опасности дорогах из-за гололеда. В Дании власти Северной Ютландии предупредили о сильном снегопаде.

С момента падения температуры в понедельник 5 января пять человек погибли во Франции и одна женщина в Боснии и Герцеговине, а сильные снегопады и дожди вызвали наводнения и перебои с электроснабжением на Балканах.