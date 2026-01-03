Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Трамп: США будут участвовать в решении вопроса будущего Венесуэлы

    • 03 января, 2026
    • 18:33
    США будут участвовать в решении вопроса будущего Венесуэлы.

    Как передает Report, об этом в эфире телеканала Fox News заявил американский лидер Дональд Трамп.

    По его словам, Штаты не могут рисковать, позволяя кому-то занять место президента Николаса Мадуро в Венесуэле. Глава Белого дома также подчеркнул, что США будут "сильно вовлечены" в работу нефтяного сектора Венесуэлы.

    "Мы были готовы ко второй волне ударов по Венесуэле, но в этом не было необходимости", - указал Трамп.

    Он добавил, что общался с Мадуро неделю назад и призывал его добровольно сдаться, но тот "не был готов сделать это".

