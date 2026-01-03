Трамп: США будут участвовать в решении вопроса будущего Венесуэлы
Другие страны
- 03 января, 2026
- 18:33
США будут участвовать в решении вопроса будущего Венесуэлы.
Как передает Report, об этом в эфире телеканала Fox News заявил американский лидер Дональд Трамп.
По его словам, Штаты не могут рисковать, позволяя кому-то занять место президента Николаса Мадуро в Венесуэле. Глава Белого дома также подчеркнул, что США будут "сильно вовлечены" в работу нефтяного сектора Венесуэлы.
"Мы были готовы ко второй волне ударов по Венесуэле, но в этом не было необходимости", - указал Трамп.
Он добавил, что общался с Мадуро неделю назад и призывал его добровольно сдаться, но тот "не был готов сделать это".
