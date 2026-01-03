Tramp: ABŞ Venesuelanın gələcəyinin həllində iştirak edəcək

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    • 03 yanvar, 2026
    • 18:48
    ABŞ Venesuelanın gələcəyi məsələsinin həllində iştirak edəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bunu ABŞ lideri Donald Tramp "Fox News" telekanalının efirində bəyan edib.

    Onun sözlərinə görə, ABŞ Venesuelada prezident Nikolas Maduronun yerini kiminsə tutmasına icazə verərək risk edə bilməz. Ağ Ev rəhbəri həmçinin vurğulayıb ki, ABŞ Venesuelanın neft sektorunda iştirak edəcək.

    "Biz Venesuelaya qarşı ikinci dalğa zərbələrə hazır idik, lakin buna ehtiyac qalmadı", - Tramp bildirib.

    O əlavə edib ki, bir həftə əvvəl Maduro ilə danışıb və onu könüllü təslim olmağa çağırıb, lakin o, bunu etməyə hazır olmayıb.

    Трамп: США будут участвовать в решении вопроса будущего Венесуэлы

