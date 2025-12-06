Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    В Шамкире произошло ДТП, погиб один человек

    Происшествия
    • 06 декабря, 2025
    • 23:18
    В Шамкире произошло ДТП, погиб один человек

    В Шамкирском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

    Как сообщает западное бюро Report, при столкновении автомобилей "ВАЗ" и Hyundai от полученных травм скончался Г.Мамедов (1956 г.р.).

    На место ДТП привлечены сотрудники экстренных служб.

    Обстоятельства произошедшего выясняются.

    Шамкирский район ДТП погибший
    Şəmkirdə qəza baş verib, bir nəfər ölüb
