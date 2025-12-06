В Шамкире произошло ДТП, погиб один человек
Происшествия
- 06 декабря, 2025
- 23:18
В Шамкирском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как сообщает западное бюро Report, при столкновении автомобилей "ВАЗ" и Hyundai от полученных травм скончался Г.Мамедов (1956 г.р.).
На место ДТП привлечены сотрудники экстренных служб.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
