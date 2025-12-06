Канцлер ФРГ Мерц прибыл с первым официальным визитом в Израиль Другие страны

В Шамкире произошло ДТП, погиб один человек Происшествия

Число погибших из-за наводнений в Индонезии превысило 900 человек Другие страны

Мерц, Стармер и Макрон 8 декабря примут участие в консультациях по Украине в Лондоне Другие страны

Госдеп: ЕС потратил больше денег на покупку газа из РФ, чем на помощь Украине Другие страны

Кобахидзе: Цель гибридных атак на Грузию - нанести ущерб национальным интересам В регионе

Состояние одного из отравившихся дымом при взрыве в ЖК "Гобу Парк-1" остается тяжелым Происшествия

Эрдоган заявил Мадуро о важности открытых каналов диалога между США и Венесуэлой В регионе