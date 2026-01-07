Международный резонанс интервью Ильхама Алиева: От миссии в Газе до отношений с Китаем

Интервью президента Азербайджана Ильхама Алиева местным телеканалам продолжает оставаться в центре пристального внимания международных СМИ и экспертно-аналитических кругов.

В публикациях и репортажах зарубежных СМИ особое внимание было уделено заявлениям президента Ильхама Алиева о позиции Азербайджана относительно возможного участия страны в миротворческой миссии в секторе Газа, планам начать поставки газа еще в две европейские страны в 2026 году и ряду других ключевых тем, а также динамично развивающимся и последовательно укрепляющимся отношениям между Баку и Пекином.

Не менее активно цитируется и его оценка текущего состояния международных отношений, в рамках которой президент отметил, что международное право фактически утратило свою действенность.

Заявление о том, что Азербайджан не намерен участвовать в миссии в секторе Газа, широко осветили СМИ США, Пакистана, Бангладеш и Казахстана.

В американском медиапространстве данную позицию осветили радиостанция KFGO, радиосеть Salem Radio Network, а также платформа агрегирования локальных новостей NewsBreak.com.

В Пакистане на это заявление азербайджанского лидера обратили внимание издания Pakistan Today, The Diplomatic Insight, The Truth International, News Guru, PakTribune, а также телеканал Sunonews.tv.

В Бангладеш данную тему освещало издание Dhaka Mail, в Казахстане - Ulysmedia.kz и СМИ24.

В иранском медиапространстве заметный резонанс вызвало заявление президента о том, что "в современном мире больше не существует такого понятия, как международное право". Этот тезис Ильхама Алиева активно использовали в своих материалах агентства Tasnim и Fars News Agency, издание Dolatebahar, а также портал Vista.ir.

Узбекское издание Qalampir.uz, в свою очередь, акцентировало внимание на заявлении азербайджанского лидера об отношениях с США: "С приходом к власти администрации Трампа в Белом доме ситуация кардинально изменилась. Именно в этот период в регионе (Южного Кавказа - ред. ) сформировались новые политические реалии".

В статье европейского издания EU Reporter представлены взгляды президента Азербайджана на значение международных транспортных маршрутов, в частности, Зангезурского коридора, а также на процессы интеграции и развития тюркского мира.

Китайские СМИ также активно освещали интервью президента Азербайджана. При этом они акцентировали внимание на динамично развивающихся и последовательно укрепляющихся отношениях между Баку и Пекином. Среди них - государственное новостное агентство КНР - Синьхуа (Xinhua). Агентство приводит слова президента Азербайджана, что выбор Китая в качестве стратегического партнера для развития зеленой энергетики и экологически чистого транспорта, а также высокий профессионализм, качество и эффективность китайских предприятий при реализации проектов подтверждают правильность решения Баку об укреплении отношений с Пекином. Отметим, что китайские интернет-сайты активно перепечатали новости агентства Синьхуа.