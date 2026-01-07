Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Международный резонанс интервью Ильхама Алиева: От миссии в Газе до отношений с Китаем

    Внешняя политика
    • 07 января, 2026
    • 16:03
    Международный резонанс интервью Ильхама Алиева: От миссии в Газе до отношений с Китаем

    Интервью президента Азербайджана Ильхама Алиева местным телеканалам продолжает оставаться в центре пристального внимания международных СМИ и экспертно-аналитических кругов.

    В публикациях и репортажах зарубежных СМИ особое внимание было уделено заявлениям президента Ильхама Алиева о позиции Азербайджана относительно возможного участия страны в миротворческой миссии в секторе Газа, планам начать поставки газа еще в две европейские страны в 2026 году и ряду других ключевых тем, а также динамично развивающимся и последовательно укрепляющимся отношениям между Баку и Пекином.

    Не менее активно цитируется и его оценка текущего состояния международных отношений, в рамках которой президент отметил, что международное право фактически утратило свою действенность.

    Заявление о том, что Азербайджан не намерен участвовать в миссии в секторе Газа, широко осветили СМИ США, Пакистана, Бангладеш и Казахстана.

    В американском медиапространстве данную позицию осветили радиостанция KFGO, радиосеть Salem Radio Network, а также платформа агрегирования локальных новостей NewsBreak.com.

    В Пакистане на это заявление азербайджанского лидера обратили внимание издания Pakistan Today, The Diplomatic Insight, The Truth International, News Guru, PakTribune, а также телеканал Sunonews.tv.

    В Бангладеш данную тему освещало издание Dhaka Mail, в Казахстане - Ulysmedia.kz и СМИ24.

    В иранском медиапространстве заметный резонанс вызвало заявление президента о том, что "в современном мире больше не существует такого понятия, как международное право". Этот тезис Ильхама Алиева активно использовали в своих материалах агентства Tasnim и Fars News Agency, издание Dolatebahar, а также портал Vista.ir.

    Узбекское издание Qalampir.uz, в свою очередь, акцентировало внимание на заявлении азербайджанского лидера об отношениях с США: "С приходом к власти администрации Трампа в Белом доме ситуация кардинально изменилась. Именно в этот период в регионе (Южного Кавказа - ред. ) сформировались новые политические реалии".

    В статье европейского издания EU Reporter представлены взгляды президента Азербайджана на значение международных транспортных маршрутов, в частности, Зангезурского коридора, а также на процессы интеграции и развития тюркского мира.

    Китайские СМИ также активно освещали интервью президента Азербайджана. При этом они акцентировали внимание на динамично развивающихся и последовательно укрепляющихся отношениях между Баку и Пекином. Среди них - государственное новостное агентство КНР - Синьхуа (Xinhua). Агентство приводит слова президента Азербайджана, что выбор Китая в качестве стратегического партнера для развития зеленой энергетики и экологически чистого транспорта, а также высокий профессионализм, качество и эффективность китайских предприятий при реализации проектов подтверждают правильность решения Баку об укреплении отношений с Пекином. Отметим, что китайские интернет-сайты активно перепечатали новости агентства Синьхуа.

    Ильхам Алиев зарубежные сми интервью азербайджанским телеканалам США Китай сектор Газа

    Последние новости

    16:18

    В Азербайджане выросли поступления по соцстрахованию, страхованию от безработицы и ОМС

    Финансы
    16:16
    Фото
    Видео

    В Газахе загорелась автоцистерна, есть погибший - ОБНОВЛЕНО - 2

    Происшествия
    16:05

    В Буркина-Фасо пресекли заговор с целью убийства чиновников и президента Траоре

    Другие страны
    16:04

    Доходы госбюджета по линии ГНС выросли на 3,5%

    Финансы
    16:03

    Международный резонанс интервью Ильхама Алиева: От миссии в Газе до отношений с Китаем

    Внешняя политика
    15:57

    В Подмосковье из-за взрыва гранаты погиб мужчина

    В регионе
    15:48

    В Узбекистане раскрыта крупная схема незаконной организации умры для 19,5 тыс. паломников

    Другие страны
    15:47

    ОЗА: В Армении на месте 201 азербайджанского кладбища построены дороги, дома и объекты

    Внутренняя политика
    15:44

    AMADA дисквалифицировала спортсменов из Азербайджана и США за допинг

    Индивидуальные
    Лента новостей