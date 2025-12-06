Şəmkirdə qəza baş verib, bir nəfər ölüb
Hadisə
- 06 dekabr, 2025
- 22:57
Şəmkirdə ölümlə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.
"Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, rayon ərazisində "VAZ" və "Hundai" markalı avtomobillər toqquşub.
Nəticədə 1956-cı il təvəllüdlü H.Məmmədov aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində dünyasını dəyişib.
Əraziyə təcili tibbi yardım biriqadası və polis əməkdaşları cəlb olunub.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
