    Şəmkirdə qəza baş verib, bir nəfər ölüb

    Hadisə
    • 06 dekabr, 2025
    • 22:57
    Şəmkirdə ölümlə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

    "Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, rayon ərazisində "VAZ" və "Hundai" markalı avtomobillər toqquşub.

    Nəticədə 1956-cı il təvəllüdlü H.Məmmədov aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində dünyasını dəyişib.

    Əraziyə təcili tibbi yardım biriqadası və polis əməkdaşları cəlb olunub.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

