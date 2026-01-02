Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (02.01.2026)
Maliyyə
- 02 yanvar, 2026
- 09:55
|
Son qiymət
|
Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq
|
İlin əvvəli ilə fərq
|
Əmtəə
|
Neft Brent (dollar/barel)
|
61,14
|
0,29
|
0,29
|
Neft WTI (dollar/barel)
|
57,72
|
0,30
|
0,30
|
Qızıl (dollar/unsiya)
|
4 392,00
|
50,90
|
50,90
|
İndekslər
|
Dow-Jones
|
48 063,29
|
0,00
|
0,00
|
S&P 500
|
6 845,50
|
0,00
|
0,00
|
Nasdaq
|
23 241,99
|
0,00
|
0,00
|
Nikkei
|
50 339,48
|
0,00
|
0,00
|
Dax
|
24 490,41
|
0,00
|
0,00
|
FTSE 100
|
9 931,38
|
0,00
|
0,00
|
CAC 40 INDEX
|
8 149,50
|
0,00
|
0,00
|
Shanghai Composite
|
3 968,84
|
0,00
|
0,00
|
Bist 100
|
11 261,52
|
0,00
|
0,00
|
RTS
|
1 114,13
|
0,00
|
0,00
|
Valyuta
|
USD/EUR
|
1,1756
|
0,0011
|
0,0011
|
USD/GBP
|
1,3479
|
0,0006
|
0,0006
|
JPY/USD
|
156,8400
|
0,3900
|
0,3900
|
RUB/USD
|
78,7500
|
0,0000
|
0,0000
|
TRY/USD
|
43,0285
|
0,0723
|
0,0723
|
CNY/USD
|
6,9890
|
0,0000
|
0,0000
