    Maliyyə
    • 02 yanvar, 2026
    • 09:55
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (02.01.2026)

    Son qiymət

    Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq

    İlin əvvəli ilə fərq

    Əmtəə

    Neft Brent (dollar/barel)

    61,14

    0,29

    0,29

    Neft WTI (dollar/barel)

    57,72

    0,30

    0,30

    Qızıl (dollar/unsiya)

    4 392,00

    50,90

    50,90

    İndekslər

    Dow-Jones

    48 063,29

    0,00

    0,00

    S&P 500

    6 845,50

    0,00

    0,00

    Nasdaq

    23 241,99

    0,00

    0,00

    Nikkei

    50 339,48

    0,00

    0,00

    Dax

    24 490,41

    0,00

    0,00

    FTSE 100

    9 931,38

    0,00

    0,00

    CAC 40 INDEX

    8 149,50

    0,00

    0,00

    Shanghai Composite

    3 968,84

    0,00

    0,00

    Bist 100

    11 261,52

    0,00

    0,00

    RTS

    1 114,13

    0,00

    0,00

    Valyuta

    USD/EUR

    1,1756

    0,0011

    0,0011

    USD/GBP

    1,3479

    0,0006

    0,0006

    JPY/USD

    156,8400

    0,3900

    0,3900

    RUB/USD

    78,7500

    0,0000

    0,0000

    TRY/USD

    43,0285

    0,0723

    0,0723

    CNY/USD

    6,9890

    0,0000

    0,0000
    Əmtəə indeks valyuta
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (02.01.2026)

    Son xəbərlər

    10:43

    Bəzi rayonlarda qar yağır, külək güclənir - FAKTİKİ HAVA

    Ekologiya
    10:37

    Naxçıvanın bir hissəsində su olmayacaq

    İnfrastruktur
    10:34

    KİV: Kim Çen Inın qızı ilk dəfə Kim ailəsinin məqbərəsində anım mərasimində iştirak edib

    Digər ölkələr
    10:14

    Milli Qəhrəman, şəhid general-mayor Polad Həşimovun doğum günüdür

    Hərbi
    10:05

    "Liverpul"un qapıçısı Premyer Liqada 100-cü dəfə qapısını toxunulmaz saxlayıb

    Futbol
    10:05

    İlham Əliyev İsveçrə Prezidentinə başsağlığı verib

    Xarici siyasət
    09:55

    Maliyyə
    09:43

    "Samsung" 500 milyon dollarlıq tankerlərin inşasına dair müqavilə imzalayıb

    Energetika
    09:17

    Türkiyənin "qırmızı bülleten"lə axtarışa verdiyi 40 şəxs ölkəyə gətirilib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti