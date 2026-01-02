Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (02.01.2026)

    Финансы
    • 02 января, 2026
    • 10:01
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (02.01.2026)

    Последняя цена

    Разница с ценой закрытия

    предыдущего дня

    Разница с началом года

    Товар

    Brent (долл/барр)

    61,14

    0,29

    0,29

    WTI (долл/барр)

    57,72

    0,30

    0,30

    Золото (долл/унция)

    4 392,00

    50,90

    50,90

    Индексы

    Dow-Jones

    48 063,29

    0,00

    0,00

    S&P 500

    6 845,50

    0,00

    0,00

    Nasdaq

    23 241,99

    0,00

    0,00

    Nikkei

    50 339,48

    0,00

    0,00

    Dax

    24 490,41

    0,00

    0,00

    FTSE 100

    9 931,38

    0,00

    0,00

    CAC 40 INDEX

    8 149,50

    0,00

    0,00

    Shanghai Composite

    3 968,84

    0,00

    0,00

    Bist 100

    11 261,52

    0,00

    0,00

    RTS

    1 114,13

    0,00

    0,00

    Валюта

    USD/EUR

    1,1756

    0,0011

    0,0011

    USD/GBP

    1,3479

    0,0006

    0,0006

    JPY/USD

    156,8400

    0,3900

    0,3900

    RUB/USD

    78,7500

    0,0000

    0,0000

    TRY/USD

    43,0285

    0,0723

    0,0723

    CNY/USD

    6,9890

    0,0000

    0,0000
