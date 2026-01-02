Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (02.01.2026)
Финансы
- 02 января, 2026
- 10:01
|
Последняя цена
|
Разница с ценой закрытия
предыдущего дня
|
Разница с началом года
|
Товар
|
Brent (долл/барр)
|
61,14
|
0,29
|
0,29
|
WTI (долл/барр)
|
57,72
|
0,30
|
0,30
|
Золото (долл/унция)
|
4 392,00
|
50,90
|
50,90
|
Индексы
|
Dow-Jones
|
48 063,29
|
0,00
|
0,00
|
S&P 500
|
6 845,50
|
0,00
|
0,00
|
Nasdaq
|
23 241,99
|
0,00
|
0,00
|
Nikkei
|
50 339,48
|
0,00
|
0,00
|
Dax
|
24 490,41
|
0,00
|
0,00
|
FTSE 100
|
9 931,38
|
0,00
|
0,00
|
CAC 40 INDEX
|
8 149,50
|
0,00
|
0,00
|
Shanghai Composite
|
3 968,84
|
0,00
|
0,00
|
Bist 100
|
11 261,52
|
0,00
|
0,00
|
RTS
|
1 114,13
|
0,00
|
0,00
|
Валюта
|
USD/EUR
|
1,1756
|
0,0011
|
0,0011
|
USD/GBP
|
1,3479
|
0,0006
|
0,0006
|
JPY/USD
|
156,8400
|
0,3900
|
0,3900
|
RUB/USD
|
78,7500
|
0,0000
|
0,0000
|
TRY/USD
|
43,0285
|
0,0723
|
0,0723
|
CNY/USD
|
6,9890
|
0,0000
|
0,0000
