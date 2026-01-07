Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В регионе
    • 07 января, 2026
    • 15:57
    В Подмосковье из-за взрыва гранаты погиб мужчина

    Взрыв гранаты произошел в подмосковном Подольске.

    Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

    По предварительным данным, в результате инцидента, произошедшего в жилом квартале, погиб мужчина.

    Двор, где произошло ЧП, оцеплен. Предварительно, на месте случившегося нашли еще одну гранату. Дальнейшая информация уточняется.

