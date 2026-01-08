Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Назначен новый заместитель министра финансов Азербайджана

    Финансы
    • 08 января, 2026
    • 20:04
    Назначен новый заместитель министра финансов Азербайджана

    Гасанов Натиг Намиг оглу назначен новым заместителем министра финансов.

    Как передает Report, соответствующее распоряжение сегодня подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

    Ранее Натиг Гасанов работал руководителем Аппарата Министерства финансов. Он был назначен на эту должность 10 марта 2025 года.

    Он окончил факультет государственного и муниципального управления Академии государственного управления при президенте Азербайджана, получил степень магистра в Азербайджанском государственном экономическом университете. В настоящее время является аспирантом Научно-исследовательского института экономических реформ.

    Н.Гасанов начал трудовую деятельность в частном секторе в 2001 году и до 2008 года работал на различных должностях в ряде компаний и организаций.

    В 2008-2011 годах работал консультантом сектора государственного регулирования предпринимательской деятельности в отделе политики развития предпринимательства Министерства экономики, а в 2011-2012 годах - руководителем сектора по развитию ненефтяной отрасли в отделе экономической политики, анализа и прогнозирования Минэкономики.

    В 2012-2018 годах работал заместителем начальника отдела межгосударственного экономического сотрудничества Минэкономики, а в 2018-2025 годах - первым заместителем председателя правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса.

    Женат, имеет троих детей.

    министр финансов Ильхам Алиев распоряжение замминистра
    Azərbaycanın maliyyə nazirinə yeni müavin təyin olunub

    Последние новости

    20:27

    Хиппер: Страны ЕС вправе проводить инспекции российских судов

    Другие страны
    20:13

    Страны ОТГ подтвердили готовность к дальнейшему углублению экономической интеграции

    Бизнес
    20:04

    Назначен новый заместитель министра финансов Азербайджана

    Финансы
    19:49

    Скоростной режим на трассе Зыхский круг - Аэропорт ограничен из-за тумана

    Внутренняя политика
    19:43

    Рейс Москва-Фергана из-за тумана улетел в Кыргызстан

    В регионе
    19:30
    Фото

    Азербайджан и Иордания обсудили перспективы энергетического сотрудничества

    Энергетика
    19:25

    Армения и Иран обсудили перспективы развития стратегического партнерства

    В регионе
    19:11

    Пашинян призвал спецслужбы Армении усилить борьбу с наркотрафиком

    В регионе
    19:07

    Казахстан и США обсудили перспективы расширения стратегического партнерства

    Другие страны
    Лента новостей