Назначен новый заместитель министра финансов Азербайджана

Гасанов Натиг Намиг оглу назначен новым заместителем министра финансов.

Как передает Report, соответствующее распоряжение сегодня подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Ранее Натиг Гасанов работал руководителем Аппарата Министерства финансов. Он был назначен на эту должность 10 марта 2025 года.

Он окончил факультет государственного и муниципального управления Академии государственного управления при президенте Азербайджана, получил степень магистра в Азербайджанском государственном экономическом университете. В настоящее время является аспирантом Научно-исследовательского института экономических реформ.

Н.Гасанов начал трудовую деятельность в частном секторе в 2001 году и до 2008 года работал на различных должностях в ряде компаний и организаций.

В 2008-2011 годах работал консультантом сектора государственного регулирования предпринимательской деятельности в отделе политики развития предпринимательства Министерства экономики, а в 2011-2012 годах - руководителем сектора по развитию ненефтяной отрасли в отделе экономической политики, анализа и прогнозирования Минэкономики.

В 2012-2018 годах работал заместителем начальника отдела межгосударственного экономического сотрудничества Минэкономики, а в 2018-2025 годах - первым заместителем председателя правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса.

Женат, имеет троих детей.