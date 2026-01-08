Страны ОТГ подтвердили готовность к дальнейшему углублению экономической интеграции

Страны Организации тюркских государств (ОТГ) подтвердили готовность к дальнейшему углублению экономической интеграции.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба премьер-министра Казахстана.

Согласно информации, в Астане в рамках 3-й Генассамблеи Союза тюркских торгово-промышленных палат состоялись встречи министра культуры и информации Казахстана Аиды Балаевой с представителями деловых сообществ Азербайджана, Кыргызстана, Туркменистана и Узбекистана, а также руководителями Тюркского инвестиционного фонда и Союза муниципалитетов тюркского мира.

"В ходе встреч были обсуждены актуальные вопросы развития экономического сотрудничества между государствами тюркского мира, расширения торговли, а также укрепления взаимодействия между деловыми кругами стран-участниц", - говорится в сообщении.

Отмечается, что торговопромышленные палаты играют ключевую роль в выстраивании прямого диалога между деловыми кругами и трансформации межгосударственных договоренностей в конкретные экономические проекты. Отдельный акцент был сделан на необходимости активизации работы в рамках Тюркского инвестиционного фонда, который рассматривается как один из ключевых инструментов развития партнерства в странах объединения. Особое внимание было уделено вопросам развития туризма и туристической отрасли в тюркоязычных странах, а также транспортно-логистических маршрутов, промышленной кооперации, цифровизации и внедрению инновационных решений, включая искусственный интеллект.

"По итогам встреч стороны подтвердили готовность к дальнейшему углублению экономической интеграции в рамках Организации тюркских государств и развитию практического взаимодействия со странами-партнерами", - добавила пресс-служба.