Рейс Москва-Фергана из-за тумана улетел в Кыргызстан

Пассажирский Boeing 737 российской авиакомпании "Победа", следовавший из Москвы в узбекский город Фергана, не смог приземлиться в пункте назначения из-за неблагоприятных погодных условий и был вынужден уйти на запасной аэродром в Кыргызстане.

Как сообщает Report со ссылкой на узбекские СМИ, причиной стал густой туман в аэропорту Ферганы, сопровождавшийся нулевой видимостью.

Экипаж рейса DP729, вылетевшего из московского аэропорта Внуково, первоначально рассматривал возможность посадки в Намангане (Узбекистан), однако из-за аналогичных метеоусловий это решение также оказалось невозможным.

В результате самолет был перенаправлен в международный аэропорт города Ош (Кыргызстан), где благополучно приземлился.

По информации СМИ, утром 8 января несколько рейсов, следовавших в города Узбекистана, были вынуждены изменить маршрут и уйти на запасные аэродромы из-за неблагоприятной погоды.