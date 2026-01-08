Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    • 08 января, 2026
    • 19:43
    Рейс Москва-Фергана из-за тумана улетел в Кыргызстан

    Пассажирский Boeing 737 российской авиакомпании "Победа", следовавший из Москвы в узбекский город Фергана, не смог приземлиться в пункте назначения из-за неблагоприятных погодных условий и был вынужден уйти на запасной аэродром в Кыргызстане.

    Как сообщает Report со ссылкой на узбекские СМИ, причиной стал густой туман в аэропорту Ферганы, сопровождавшийся нулевой видимостью.

    Экипаж рейса DP729, вылетевшего из московского аэропорта Внуково, первоначально рассматривал возможность посадки в Намангане (Узбекистан), однако из-за аналогичных метеоусловий это решение также оказалось невозможным.

    В результате самолет был перенаправлен в международный аэропорт города Ош (Кыргызстан), где благополучно приземлился.

    По информации СМИ, утром 8 января несколько рейсов, следовавших в города Узбекистана, были вынуждены изменить маршрут и уйти на запасные аэродромы из-за неблагоприятной погоды.

