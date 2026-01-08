Хиппер: Страны ЕС вправе проводить инспекции российских судов

Евросоюз применяет против танкерного флота России санкции, и конкретные инспекции таких судов входят в компетенцию стран-участниц ЕС.

Как передает Report, об этом заявила на брифинге представитель Еврокомиссии Анитта Хиппер.

"Очевидно, что это странам-участницам надлежит инспектировать подозрительные суда. Это им решать, как организовывать эти инспекции в соответствии с их юридическими правилами", - сказала она, отвечая на вопросы об операции США по задержанию 7 января танкера Marinera.

В частности, ее спросили, почему ЕС не использует соответствующий опыт США и делают ли возможным санкции Евросоюза допуск представителей его властей на борт судов для досмотра.

"Разумеется, все зависит от того, где находится судно, вошло ли оно в территориальные воды. Речь не идет об абордаже, конечно, нет", - пояснила Хиппер.

Она также напомнила, что в прошлом году был создан пост координатора по теневому флоту для улучшения контактов между государствами-членами именно для обобщения лучшего опыта и более эффективной деятельности.

По ее словам, основной метод ЕС - санкции против судов. "Мы также желаем действовать против всех тех, кто хотел бы обойти наши санкции", - добавила пресс-секретарь.

Она напомнила, что под санкциями Евросоюза находятся уже 597 судов, и процесс санкционирования танкерного флота РФ будет продолжаться. Хиппер видит в этом "сильный сигнал России".