Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Хиппер: Страны ЕС вправе проводить инспекции российских судов

    Другие страны
    • 08 января, 2026
    • 20:27
    Хиппер: Страны ЕС вправе проводить инспекции российских судов

    Евросоюз применяет против танкерного флота России санкции, и конкретные инспекции таких судов входят в компетенцию стран-участниц ЕС.

    Как передает Report, об этом заявила на брифинге представитель Еврокомиссии Анитта Хиппер.

    "Очевидно, что это странам-участницам надлежит инспектировать подозрительные суда. Это им решать, как организовывать эти инспекции в соответствии с их юридическими правилами", - сказала она, отвечая на вопросы об операции США по задержанию 7 января танкера Marinera.

    В частности, ее спросили, почему ЕС не использует соответствующий опыт США и делают ли возможным санкции Евросоюза допуск представителей его властей на борт судов для досмотра.

    "Разумеется, все зависит от того, где находится судно, вошло ли оно в территориальные воды. Речь не идет об абордаже, конечно, нет", - пояснила Хиппер.

    Она также напомнила, что в прошлом году был создан пост координатора по теневому флоту для улучшения контактов между государствами-членами именно для обобщения лучшего опыта и более эффективной деятельности.

    По ее словам, основной метод ЕС - санкции против судов. "Мы также желаем действовать против всех тех, кто хотел бы обойти наши санкции", - добавила пресс-секретарь.

    Она напомнила, что под санкциями Евросоюза находятся уже 597 судов, и процесс санкционирования танкерного флота РФ будет продолжаться. Хиппер видит в этом "сильный сигнал России".

    Анита Хиппер Евросоюз российские суда Еврокомиссия

    Последние новости

    20:27

    Хиппер: Страны ЕС вправе проводить инспекции российских судов

    Другие страны
    20:13

    Страны ОТГ подтвердили готовность к дальнейшему углублению экономической интеграции

    Бизнес
    20:04

    Назначен новый заместитель министра финансов Азербайджана

    Финансы
    19:49

    Скоростной режим на трассе Зыхский круг - Аэропорт ограничен из-за тумана

    Внутренняя политика
    19:43

    Рейс Москва-Фергана из-за тумана улетел в Кыргызстан

    В регионе
    19:30
    Фото

    Азербайджан и Иордания обсудили перспективы энергетического сотрудничества

    Энергетика
    19:25

    Армения и Иран обсудили перспективы развития стратегического партнерства

    В регионе
    19:11

    Пашинян призвал спецслужбы Армении усилить борьбу с наркотрафиком

    В регионе
    19:07

    Казахстан и США обсудили перспективы расширения стратегического партнерства

    Другие страны
    Лента новостей