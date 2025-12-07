Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Axios: США подталкивают к уступкам как Россию, так и Украину

    07 декабря, 2025
    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер в рамках переговоров по завершению российско-украинской войны оказывают давление как на Москву, так и на Киев с целью добиться от сторон уступок.

    Как передает Report, об этом сообщает корреспондент американского портала Axios Барак Равид.

    Украинский лидер Владимир Зеленский ранее провел телефонный разговор с Уиткоффом и Кушнером, и назвал его "долгим и содержательным". Собеседники, как указывает журналист Axios со ссылкой на неназванных источников, обсуждали территориальные вопросы и американские гарантии для Украины.

    Обсуждение территорий было нелегким, рассказал один из источников. Россия продолжает требовать от Украины вывести войска из той части Донбасса, которую она контролирует. "Но США пытаются выработать новые идеи, чтобы преодолеть эту проблему", - пишет Axios, ссылаясь на второй свой источник.

    С другой стороны, США и Украина, указывается в материале, добились значительного прогресса по вопросу гарантий безопасности и близки к соглашению, однако требуется дополнительная работа, чтобы добиться того, чтобы "обе стороны интерпретировали проект гарантии безопасности схожим образом".

