    Зеленский провел телефонный разговор с Кушнером и Уиткоффом

    • 06 декабря, 2025
    • 21:12
    Украинский лидер Владимир Зеленский провел телефонный разговор со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Дональда Трампа предпринимателем Джаредом Кушнером.

    Как передает Report, об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

    "Только что вместе с (начальником Генштаба ВСУ) Андреем Игнатовым и (секретарем Совета национальной безопасности и обороны) Рустемом Умеровым провели долгий и содержательный телефонный разговор со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Благодарен за очень предметный, конструктивный разговор", - написал Зеленский, не приведя деталей.

    По его словам, стороны договорились о следующих шагах и форматах разговора с США. "Жду Рустема Умерова и генерала Игнатова с подробным отчетом. Не все можем обсудить по телефону, поэтому нужно детально поработать с командами над идеями и предложениями", - подытожил Зеленский.

    Сейчас Умеров и Игнатов находятся в США для обсуждения предложенного Вашингтоном плана мирного урегулирования российско-украинского конфликта.

