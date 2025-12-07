İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    07 dekabr, 2025
    Axios: ABŞ həm Rusiyanı, həm də Ukraynanı məcbur edir ki, güzəştə getsin

    ABŞ Prezidentinin xüsusi elçisi Stiv Uitkoff və ABŞ liderinin kürəkəni Cared Kuşner Rusiya-Ukrayna müharibəsinin dayandırılması ilə bağlı danışıqlar çərçivəsində tərəflərdən güzəştlər əldə etmək məqsədi ilə həm Moskvaya, həm də Kiyevə təzyiq göstərirlər.

    "Report"un məlumatına görə, bunu ABŞ-nin "Axios" portalının müxbiri Barak Ravid yazıb.

    Ukrayna lideri Volodimir Zelenski daha əvvəl Uitkoff və Kuşnerlə söhbət aparmış və onu "uzun və məzmunlu" adlandırmışdı. "Axios"un jurnalisti anonim mənbələrə istinadən bildirib ki, tərəflər ərazi məsələlərini və ABŞ-nin Ukraynaya verəcəyi təminatları müzakirə ediblər.

    Mənbələrdən birinin sözlərinə görə, ərazi müzakirələri çətin keçib. Rusiya hələ də Ukraynadan Donbasın onun nəzarətində olan hissəsindən qoşunlarını çıxarmağı tələb edir.

    "Amma ABŞ bu problemi aradan qaldırmaq üçün yeni ideyalar üzərində işləməyə çalışır", – "Axios"un digər mənbəsinə istinadən qeyd olunub.

    Digər tərəfdən, ABŞ və Ukrayna təhlükəsizlik təminatları məsələsində əhəmiyyətli irəliləyiş əldə edib və razılaşmaya yaxınlaşıb. Lakin materialda vurğulanıb ki, "hər iki tərəfin təhlükəsizlik təminatı layihəsini oxşar şəkildə şərh etməsi" üçün əlavə iş tələb olunur.

    Axios: США подталкивают к уступкам как Россию, так и Украину

