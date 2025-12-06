Помощник президента: Мы прилагаем все усилия для продвижения мирной повестки

Азербайджан прикладывает все возможные усилия для продвижения мирной повестки в отношениях с Арменией.

Как сообщает Report, об этом помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев заявил на международном форуме в Дохе.

Он подчеркнул важность продолжения процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

"Мы прилагаем все возможные усилия для продвижения мирной повестки. Вместе с тем, нам необходима поддержка международного сообщества. Как эта поддержка должна быть направлена и адаптирована к нашей повестке? В первую очередь, необходима политическая поддержка и, конечно же, политическая воля", - сказал Гаджиев.

Помощник президента призвал международное сообщество воздерживаться от заявлений, которые могут нанести вред мирному процессу.

"Поддержите нас, чтобы мы могли двигаться вперед. Иногда мы видим элементы в политических заявлениях, которые тянут нас назад. Это мой призыв, обращенный как к международным СМИ, так и к академическим кругам, и аналитическим центрам. Существуют исследования, которые тянут нас в прошлое, а этого не должно быть. Мы смотрим в будущее. Мы знаем о существовании сложностей, но давайте сосредоточимся на мирной повестке и работать для ее достижения", - заявил он.