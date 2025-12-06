Лаша Маградзе: BBC распространяет целенаправленную дезинформацию против Грузии

Заявление телеканала BBC о применении химического оружия против протестующих в Тбилиси в конце прошлого года является дезинформацией.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом на брифинге заявил заместитель начальника службы госбезопасности страны Лаша Маградзе.

"Сведения, полученные в ходе расследования, дают нам неоспоримые доказательства, что озвученная в фильме BBC информация о применении против митингующих в Грузии отравляющего вещества "Камит" является целенаправленной дезинформацией и преследует цель нанести вред интересам Грузии", - заявил Маградзе.

Он также отметил, что в создании фильма BBC вместе с его авторами участвовали и грузинские граждане, которых подключили к "достижению вражеских целей против Грузии".

Ранее на этой неделе премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил журналистам, что BBC распространила откровенную ложь о применении против демонстрантов в Тбилиси химического вещества времен Первой мировой войны, под называнием "Камит".