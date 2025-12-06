İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Laşa Maqradze: BBC Gürcüstana qarşı məqsədyönlü dezinformasiya yayır

    Region
    • 06 dekabr, 2025
    • 15:40
    Laşa Maqradze: BBC Gürcüstana qarşı məqsədyönlü dezinformasiya yayır

    BBC telekanalının Tbilisidə ötən ilin sonunda etirazçılara qarşı kimyəvi silahın tətbiq edilməsi barədə bəyanatı dezinformasiyadır.

    "Report"un Gürcüstan KİV-ə istinadən verdiyi məlumata görə, bunu ölkənin Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti rəhbərinin müavini Laşa Maqradze brifinqdə bildirib.

    "Araşdırma zamanı əldə edilən məlumatlar bizə birmənalı sübut edir ki, BBC-nin filmində Gürcüstanda etirazçılara qarşı "Kamit" adlı zəhərli maddənin istifadə edilməsi haqqında səsləndirilən məlumat məqsədyönlü dezinformasiyadır və Gürcüstanın maraqlarına zərər vurmaq məqsədi daşıyır", - o qeyd edib.

    Bu həftənin əvvəlində Gürcüstanın Baş naziri İrakli Kobaxidze jurnalistlərə bildirib ki, BBC Tbilisidəki nümayişçilərə qarşı Birinci Dünya müharibəsindən qalmış "Kamit" adlı kimyəvi maddənin tətbiq edilməsi barədə açıq şəkildə yalan məlumat yayıb.

    Gürcüstan Tbilisi BBC Kimyəvi silah
    Лаша Маградзе: BBC распространяет целенаправленную дезинформацию против Грузии

    Son xəbərlər

    15:52

    Donald Tramp İlham Əliyevə davamlı dəstəyinə görə təşəkkür edib

    Daxili siyasət
    15:50

    Doha Forumunda Azərbaycan-Ermənistan sülh prosesinə həsr olunan panel sessiya keçirilib

    Xarici siyasət
    15:47

    Azərbaycan Türkiyədən dəri idxalına çəkdiyi xərclərini 25 % azaldıb

    Biznes
    15:40

    Laşa Maqradze: BBC Gürcüstana qarşı məqsədyönlü dezinformasiya yayır

    Region
    15:32

    Hikmət Hacıyev: Cənubi Qafqaz regionu sülh gündəliyinin iqtisadi faydaları üçün beynəlxalq dəstəyə ehtiyac duyur

    Xarici siyasət
    15:24
    Foto

    İlham Əliyev Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin bir sıra şirkətlərinin rəhbərlərini qəbul edib

    Xarici siyasət
    15:22

    İngiltərə klubunun futbolçusu azarkeşə qarşı qeyri-etik hərəkətinə görə 4 oyunluq cəzalanıb

    Futbol
    15:14

    Prezidentin köməkçisi: Sülh gündəliyi ilə bağlı əlimizdən gələn bütün səyləri göstəririk

    Xarici siyasət
    15:12

    S&P "AzərEnerji"nin EBITDA-sı üzrə gözləntilərini açıqlayıb

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti